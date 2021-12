Un Mac per Natale, ecco quelli disponibili per l’acquisto (anche a rate) su Amazon

Volete un Mac per Natale e magari lo volete anche scontato? Amazon ha qualche proposta per voi con una serie di macchine che possono rispondere a queste due esigenze. Al momento, lo diciamo subito, è bene non attendersi miracoli perché alcuni dei computer più richiesti arriveranno (magari anche di poco) dopo le festività; in più gli sconti sono ridotti ma in questo momento avere la botte piena e la moglie ubriaca è quasi impossibile.

Ecco, comunque, quali sono i Mac pronta consegna. Quando c’è uno sconto tangibile lo segnaliamo tra parentesi.

In sconto e in consegna rapida ci sono anche diversi accessori per il mondo Mac. Vi segnaliamo qui di seguito quelli più interessanti e dove è presente anche il loro sconto

Come abbiamo accennato questi prodotti sono tutti in consegna rapida e garantita prima di Natale. Per tutti è anche attiva l’opzione acquisto a rate senza interessi e senza garanzie.