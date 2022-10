Duplicate Finder per Mac a 4 $ anziché 49,99 $ con BundleHunt

Duplicate Finder è una utility di Cisdem che permette di individuare file duplicati nel Mac, indipendentemente dal loro nome, visualizzando un report di facile comprensione.

Usando una utility di questo tipo è possibile recuperare spazio occupato inutilmente, e peculiarità del software è la capacità di individuare duplicati indipendentemente dal loro nome, dalla data di creazione, o dalla loro dimensione dei file. Una funzione di ricerca avanzata e il “motore” di scansione permettendo di controllare come effettuare le ricerche, indicando come e quali file cercare.

L’utente può velocizzare la scansione indicando la tipologia di file di cui tenere conto, ignorare determinati documenti, individuare duplicati di immagini, video, archivi, documenti, ecc. Sono supportati dischi rigidi/unità SSD interne ed esterne, così come volumi di rete.

È possibile filtrare rapidamente i duplicati in Foto (iPhoto) e Musica (iTunes), mantenendo nel frattempo la struttura dei file delle app.

Interessante la possibilità di individuare non solo immagini identiche ma anche quelle simili, rilevando e rimuovendo immagini simili che sono quasi identiche con leggere differenze.

L’utility consente di raggruppare i file duplicati in diverse categorie: Documenti, Immagini, Musica, Video, Archivio, Pacchetti, ecc., visualizzare i duplicati per nome, dimensione, numero o tipo, mostrare quali duplicati occupano più spazio, trovare file specifici con lo strumento di ricerca integrato e contrassegna automaticamente i duplicati in base a nostre regole di selezione per una facile rimozione.

È possibile creare regole di selezione automatica, come segnare automaticamente i duplicati più vecchi/nuovi, o selezionare in modo intelligente per nome del file/posizione prioritaria. I file duplicati possono essere spostati nel Cestino, in una cartella personalizzata o eliminati definitivamente.

Cisdem Duplicate Finder è compatibile con macOS 10.11 o seguenti, e normalmente costa 19,99 € (licenza singola) o 27,99€ (licenza per 2 Mac) o 49,99 € (licenza per 5 Mac).

Nel momento un cui scriviamo è possibile trovare l’utility a circa 4 euro, inclusa nel bundle autunnale di BundleHunt. Per pagarla così poco dovete sbloccare il bundle pagando 3,5 $. In alternativa, comprando app per un totale di 30$ (e c’è solo l’imbarazzo della scelta…) il costo verrà assorbito. Vi segnaliamo che nel Bundle è presente anche il comodissimo PDF Master a 4 Dollari invece che 70.