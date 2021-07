Mercedes-Benz eActros è il truck elettrico con 400 km di autonomia

Mercedes Benz Trucks ha festeggiato l’anteprima mondiale del suo eActros elettrico a batteria per il servizio di distribuzione pesante a corto raggio. Con il primo truck a trazione elettrica della Stella costruito in serie, l’azienda inaugura una nuova era sottolineando l’impegno per un trasporto merci su strada a zero emissioni di CO2.

Il modello standard dell’eActros sarà prodotto a Wörth am Rhein (Germania) a partire dall’autunno 2021. Le specifiche standard includono dotazioni come la MirrorCam e la plancia multimediale interattiva.

La batteria del modello di serie dell’eActros è dotata di tre o quattro pacchi di batterie, ciascuno con una capacità energetica di circa 105 kWh. La capacità massima della batteria di 420 kWh permette di raggiungere un’autonomia fino a 400 chilometri1. Il cuore tecnologico del truck elettrico è l’unità di azionamento: un asse elettrico rigido con due motori elettrici integrati ed un cambio a due velocità. Entrambi i motori raffreddati a liquido generano una potenza continua di 330 kW ed una potenza di picco pari a 400 kW. Con uno stile di guida particolarmente previdente è anche possibile recuperare energia elettrica. L’energia ottenuta durante la frenata viene nuovamente immessa nelle batterie dell’eActros e resa disponibile per l’uso da parte del sistema di trazione.

I due motori elettrici integrati assicurano efficienza ed un’erogazione costante di potenza con un’elevata coppia di avviamento. La coppia immediatamente erogata dai motori elettrici, in abbinamento a un cambio a due velocità, promette un’accelerazione potente, comfort di guida ed dinamica di marcia che consente una guida più rilassata rispetto ad un normale ttruck alimentato a diesel. Secondo il produrttore il baricentro ribassato risulta vantaggioso anche in curva. Nell’esercizio a pieno carico, i conducenti possono godere di una riduzione della rumorosità di 10 dB all’interno della cabina, pari all’incirca alla metà del livello di rumore percepibile. Grazie alla rumorosità contenuta, il veicolo può essere utilizzato anche per le consegne notturne. Diversamente dai ttruck alimentati a diesel, anche le vibrazioni risultano significativamente ridotte. L’eActros può essere caricato con una potenza fino a 160 kW: una volta collegati a una normale stazione di ricarica da 400 A CC, i tre pacchi di batterie richiedono poco più di un’ora per essere ricaricati dal 20 all’80%.

La plancia multimediale interattive permette di rimane costantemente aggiornati sul livello di carica delle batterie e sull’autonomia residua, così come sul consumo energetico attuale e medio. I gestori di flotte possono utilizzare soluzioni digitali per controllare le flotta per creare profili di ricarica, ed un registro con informazioni dettagliate su tempi di guida, periodi di fermo e pause per la ricarica. Lo strumento di mappatura mostra la posizione attuale del veicolo in tempo reale, oltre ad indicare se è in movimento, parcheggiato o in carica e anche il livello di carica della batteria. L’eActros è disponibile anche con Mercedes-Benz Complete, un contratto di assistenza che comprende il ‘Pacchetto Zero Problemi’. È incluso un supporto clienti che si avvale della telediagnosi automatica per monitorare lo stato di diversi sistemi del veicolo in tempo reale.

A bordo dell’eActros sono presenti numerose funzionalità e sistemi di sicurezza sulla strada. Speciali elementi antiurto profilati in alluminio proteggono le batterie in caso di urto laterale, mentre i sensori integrati sono in grado di rilevarne lo scenario. Nell’eventualità, la batteria ad alta tensione viene automaticamente isolata dal resto del veicolo. Inoltre, il conducente ha la possibilità di disattivare in qualsiasi momento l’alta tensione nella cabina. Per una migliore percezione acustica del veicolo da parte degli utenti della strada, come pedoni e ciclisti, l’eActros è dotato di serie dell’Acoustic Vehicle Alerting System esterno (AVAS – sistema di avviso acustico del veicolo esterno). Il sistema di assistenza alla svolta, di serie, garantisce maggiore sicurezza nelle svolte a destra. Un altro sistema incluso nella dotazione di serie è il sistema di frenata di emergenza Active Brake Assist con riconoscimento dei pedoni, che contribuisce a ridurre il rischio di collisione in direzione longitudinale su strade urbane, extraurbane o autostrade.

