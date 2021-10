Mercedes, Dolby Atmos sarà un optional dal 2022

Non dovrete comprare una futuristica Lucid Air se volete guidare ascoltando la musica in Dolby Atmos: Mercedes ha infatti appena annunciato che equipaggerà con l’audio Atmos tutti i suoi modelli che utilizzano l’interfaccia MBUX introdotta con l’ultima Classe S o che montano un sistema audio Burmester 3D o 4D.

Questo permetterà di ascoltare la musica all’interno di un campo sonoro potenziato verticalmente: potrebbe non sembrare un «concerto dal vivo su ruote» come sostiene l’azienda, ma dovrebbe comunque rappresentare un passo avanti rispetto alla tradizionale riproduzione stereofonica.

«I nostri clienti si aspettano giustamente il massimo livello di intrattenimento musicale in un veicolo Mercedes-Benz. Pertanto siamo uno dei primi marchi di auto di lusso in tutto il mondo a fare affidamento alla tecnologia Dolby Atmos» ha dichiarato Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e responsabile delle vendite di Mercedes-Benz AG. «Con il Dolby Atmos sul sistema audio Brumster offriamo ai nostri clienti una esperienza musicale emozionante all’interno del veicolo, che è quasi come un concerto dal vivo. Siamo sicuri che i nostri clienti saranno contenti».

Per riuscire in questo obiettivo il sistema audio utilizza 41 altoparlanti, sei dei quali creano l’effetto tridimensionale dall’alto. Altri quattro altoparlanti sono invece posizionati sul poggiatesta dei sedili anteriori, vicino alle orecchie, mentre tutti i sedili montano due trasduttori del suono ciascuno.

A questo aggiungeteci poi due amplificatori e un subwoofer da 18,5 litri, per un totale di 1.750 Watt di potenza complessiva, e non vi sarà difficile comprendere a che livello è arrivata l’elaborazione audio nelle automobili. Da far impallidire anche le auto più elaborate di Fast and Furious.

Non pensate però di poter acquistare subito una Mercedes equipaggiata con il sistema audio con Dolby Atmos: queasto formato, che «si adatta a qualsiasi ambiente di riproduzione, il che significa che gli utenti possono ascoltare la musica con una chiarezza senza precedenti che corrisponde alla visione originale di un artista in studio», sarà infatti disponibile per la prima volta con la Mercedes-Maybach per l’estate del 2022, e subito dopo arriverà nella Classe S. Seguiranno altri modelli sui quali sarà presente il nuovo sistema MBUX, ma ci vorrà ancora un po’ prima che si possa comprare un’auto di Classe A con Dolby Atmos.

