Nikon lancia un nuovo obiettivo 18-140 tutto-fare dedicato a chi viaggia

Gli smartphone di fascia alta odierni sono in grado di scattare ottime fotografie in gran parte dei contesti, ma chi vuole il massimo dal punto di vista delle prestazioni e della qualità deve ancora necessariamente affidarsi ad una fotocamera. E il nuovo obiettivo Nikkor Z DX 18-140 mm f/3.5-6.3 VR è il giusto compromesso per chi non vuole cambiare ottica ogni volta che ha in mente una fotografia diversa in quanto offre un’ampia escursione focale, leggerezza e protezione dagli agenti esterni in modo da poter essere usato senza pensieri ovunque, soprattutto in viaggio.

L’idea di partenza di Nikon infatti è stata questa: realizzare un tutto-fare moderno e tecnologicamente avanzato, con dentro le ultime tecnologie in fatto di costruzione. Il risultato è questa lente, che pesa 315 grammi ed è protetta da polvere, gocce d’acqua e umidità.

Grazie allo zoom da 7,8x può praticamente offrire riprese a distanza e ravvicinate (a partire da 20 centimetri di distanza dal vetro frontale), in più monta il sistema di stabilizzazione ottica VR in modo tale da poter permettere di scattare immagini nitide e ferme a mano libera (fino a 5 stop) anche in condizioni di scarsa illuminazione, che si tratti di scatti di interni d’atmosfera o di riprese di paesaggi urbani notturni.

Questo obiettivo permette anche di registrare video nitidi e fluidi grazie all’autofocus particolarmente veloce, accompagnato dalla funzione AF dotata di rilevamento degli occhi per poter così mantenere automaticamente la messa a fuoco dove serve. E’ inoltre dotato di meccanismo a diaframma elettromagnetico, che utilizza cioè i segnali dalla fotocamera per un controllo dell’apertura ancora più preciso e un controllo dell’esposizione costantemente stabile, anche questo molto importante soprattutto durante le riprese video.

Il nuovo obiettivo Nikkor Z DX 18-140 mm f/3.5-6.3 VR di Nikon sarà in vendita a partire dal mese di novembre al prezzo di 600 dollari: per l’Italia dovrebbe essere fissato tra i 519 e i 699 euro.