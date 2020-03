Disponibile il nuovo Messenger per iPhone: pesa un quarto ed è veloce il doppio

Solo qualche giorno fa Facebook presentava il suo nuovo Messenger, la popolare app di messaggistica istantanea completamente rivoluzionata nei contenuti. Adesso è finalmente disponibile e porta con sé. ulteriori sorprese rispetto a quanto affermato lo scorso fine settimana: è due volte più veloce e occupa il 75% di spazio in meno, tra le altre.

Come già accennato qualche giorno fa, la nuova interfaccia reca con sé solo i tab “Chat” e “Persone” nella barra in basso – non più anche la scheda Scopri. In questo modo il colosso ha deciso di semplificare la navigazione nell’app, così da trovare più facilmente ciò di cui l’utente ha bisogno, concentrando l’attenzione sui messaggi di chat. Lo scopo, come dichiarato qualche giorno fa, è quello di avvicinare Messenger più a WhatsApp, che non a WeChat.

Sulla scia di Messenger 4 , abbiamo iniziato un viaggio per semplificare e riprogettare Messenger, internamente chiamato Project LightSpeed, e ora abbiamo ricostruito l’app per iOS da zero. A partire da oggi, nelle prossime settimane stiamo implementando un Messenger più veloce, più piccolo e più semplice su iOS. Messenger si caricherà due volte più velocemente e avrà un quarto delle dimensioni originali.

Facebook ha semplificato il codice dell’85% passando da 1,7 milioni di righe a sole 360.000. I due principali vantaggi, a parte il design semplificato, sono la velocità con cui carica l’app, adesso due volte più velocemente, e le dimensioni, adesso del 75% inferiori alla versione precedente.

Nascondendo la scheda “Scopri”, all’utente resteranno immediatamente visibili solo le schede Chat e Persone, che avrà due sottoschede, una per le Storie e una per vedere chi è attivo in quel momento. Sono stati così nascosti anche i bot di chat, importanti come ammesso dalla stessa società ammette nella strategia di Facebook Messenger tre anni fa, ma adesso non più così fondamentali.

L’aggiornamento sembra suggerire che Facebook voglia spingere messenger nella direzione di WhatsApp, per diventare un servizio di messaggistica semplificato e mirato, piuttosto che un’app di utilità come WeChat.

Il nuovo Facebook Messenger è sempre disponibile gratis per iPhone e iPad e si scarica direttamente da qui.

