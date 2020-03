Steve Wozniak e la moglie forse hanno contratto il coronavirus

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha scritto in un tweet che lui e sua moglie forse sono tra le prime persone ad avere contratto il coronavirus negli USA, problema di cui si sono resi conto al ritorno da un viaggio all’estero.

Wozniak ha scritto un tweet lunedì riferendo di essersi accorto che sua moglie aveva una brutta tosse dopo il ritorno dalla Cina a inizio gennaio. Dal tweet, geotaggato da Foursquare, si evince che Woz e la moglie stanno eseguendo accertamenti al californiano Santa Clara’s West Coast Sports Institute.

Da quanto indicato nel tweet, Janet, la moglie di Woz, soffre da circa due mesi di difficoltà respiratorie; i sintomi sarebbero iniziati a comparire il 4 gennaio. I coniugi potrebbero essere i cosiddetti “pazienti zero” negli USA.

Checking out Janet’s bad cough. Started Jan. 4. We had just returned from China and may have both been patient zero in U.S. (@ West Coast Sports Institute in Santa Clara, CA) https://t.co/MRNHqithEU — Steve Wozniak (@stevewoz) March 2, 2020

