Mi Fan Festival 2021, il “fuori tutto” Xiaomi con prezzi da furto

Il Mi Fan Festival 2021 è iniziato e durerà fino al 20 aprile, permettendo agli utenti di acquistare tantissimi prodotti della linea Xiaomi a prezzi davvero scontati. Si parte direttamente a questa pagina.

Sono moltissimi i prodotti Xiaomi in sconto, ad iniziare dagli smartphone, per passati agli indossabili, senza dimenticare tanti altri prodotti appartenenti alle categorie più disparate, come prodotti per la casa o zaini. Tra gli smartphone più interessanti vi segnaliamo immediatamente la nuova linea di Redmi Note 10, che può essere acquistato ad appena 153 euro.

Per i pochi che non avessero sentito parlare di Xiaomi Redmi Note 10, si tratta di un terminale che monta un display Super AMOLED da 6.43 pollici e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, processore Snapdragon 678, con interfaccia MIUI 12 basata su Android 11.

Tra gli ultimi indossabili presentati della società, invece, vi consigliamo Xiaomi Mi Watch Lite. Il design dello smartwatch è un evidente tributo a quello del segnatempo della Mela, con schermo quadrato da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 320, esaltato la linee pulite ed essenziali. Ha dimensioni di appena 41 x 35 x 10,9 mm ed è da notare il peso di 35 grammi, particolarmente leggero.

Xiaomi Mi Watch Lite include tutte le funzionalità che ormai non possono mancare ad ogni smartwatch che si rispetti, fra cui il monitoraggio del battito cardiaco, la a 5 ATM che lo rende dunque impermeabile, e un valido alleato anche sotto alla pioggia o in immersione. Al momento si acquista ad appena 51 euro.

Se volete, invece, trasformare il vostro salotto di casa in un media center Android TV, allora pensate di acquistare la XiaomiMi TV Stick. La chiavetta è certificata ufficialmente da Google e integra Google Assistant, sarà così possibile inviare comandi solo attraverso la voce; inoltre include tutte le funzionalità tipiche del Chromecast di Google: sarà quindi possibile “trasmettere” sulla Mi TV Stick contenuti multimediali dallo smartphone, dal tablet o da un computer connesso alla stessa rete wi-fi. Al momento potete acquistarla a 34,91 euro.

Se, invece, siete alla ricerca di uno zaino, sappiate che potete acquistare quello Xiaomi da 7L a poco più di 6 euro. Colorato e impermeabile, potrà essere un aiuto per portare con voi tutti gli oggetti utili per il quotidiano.

Ad ogni modo, le offerte non finiscono certamente qui. Tutti i prodotti e le offerte del Mi Fan Festiva di Xiaomi le trovate direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.