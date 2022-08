Microsoft aumenta gli annunci pubblicitari su Outlook iPhone e Android

Microsoft ha iniziato a pubblicare più annunci in Outlook Mobile per iOS e Android negli ultimi mesi.

L’app Outlook Mobile offre agli utenti due opzioni per organizzare la propria casella di posta: una singola casella con tutto ciò che contiene o una casella di posta a schede suddivisa in due categorie: quella con posta importante e “Altro” con tutto il resto. In precedenza, Microsoft metteva annunci nella scheda “Altro” solo per gli utenti gratuiti, ma adesso li sta aggiungendo anche alla modalità di posta singola.

Il cambiamento è stato implementato negli ultimi mesi e significa essenzialmente che Microsoft sta rendendo più difficile per gli utenti gratuiti evitare gli annunci in Outlook Mobile. Qualunque sia la modalità di posta in arrivo che si usa, ci saranno annunci da qualche parte nella schermata, nella parte superiore della scheda Altro o nella parte superiore della casella di posta normale. In effetti, l’unico modo per evitare gli annunci in Outlook Mobile è adesso pagare un abbonamento a Microsoft 365.

Microsoft ha confermato il cambiamento a The Verge:

Per gli utenti gratuiti di Outlook, gli annunci vengono mostrati nella loro casella di posta e possono scegliere di abilitare la funzione “Posta focalizzata” se desiderano vedere gli annunci solo nella casella di posta “Altro”

Gli annunci appaiono nella parte superiore di una casella di posta e sembrano e-mail reali, in grado di confondere gli utenti, in modo simile a come sia Microsoft che Google visualizzano annunci all’interno delle versioni web di Outlook e Gmail. E’ possibile scorrere per eliminare gli annunci stile e-mail, ma presto riappariranno e aprirne uno visualizzerà contenuti pubblicitari all’interno di un browser in-app.

Il cambiamento non è stato gradito all’utenza che ha iniziato a inondare l’app Outlook Mobile con recensione a 1 stella sull’App Store di Apple. Alcuni utenti su Twitter e Reddit hanno espresso la loro frustrazione per il maggior grado di annunci che appaiono in Outlook Mobile.