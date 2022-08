Secondo Ming-Chi Kuo, nuovi MacBook Pro entro fine anno ma con chip a 5nm

I futuri MacBook Pro da 14″ e 16″ entreranno in produzione nel quarto trimestre del 2022 secondo l’analista Ming-Chi Kuo ma questi sfrutteranno ancora chip con tecnologia a 5nm e non a 3nm, perché questi ultimi – a suo dire – entreranno in produzione nella prima metà del 2023, una voce che contrasta con quanto riferito dai siti taiwanesi DigiTimes e Commercial Times, secondo i quali Apple avrebbe in programma prima di fine anno nuovi MacBook Pro con chip da 3nm, processori che TSMC sarebbe quanto prima in grado di “sfornare” in quantità.

Il tempo farà capire chi ha ragione ma è ad ogni modo chiaro che TSMC sembra pronta per la produzione di chip con tecnologia a 3nm, con vantaggi in termini di potenza ed efficienza energetica.

Gli attuali MacBook Pro da 14″ e 16″ sono stati presentati a ottobre dello scorso anno e sono offerti in varianti con chip M1 Pro e M1 Max con tecnologia a 5nm.

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022

A giugno di quest’anno è arrivato il chip M2, portando nuovi livelli di prestazioni ad efficienza energetica e capacità sul MacBook Air e MacBook Pro, offrendo un ulteriore salto in avanti in termini di prestazioni per watt. Il design SoC (system-on-a-chip) del chip M2 è stato creato usando la tecnologia a 5 nanometri che Apple definisce “di seconda generazione” ed è composto da 20 miliardi di transistor, il 25% in più di M1.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha in precedenza riferito che i chip M2 Pro sarebbero per il momento destinati a futuri MacBook Pro da 14″ e 16″ e nuovi iMac top di gamma. Secondo il redattore di Bloomberg Apple avrebbe intenzione di annunciare nuovi Mac a ottobre nell’ambito di un evento dedicato e non è chiaro se gli annunci di questo presunto evento includeranno nuovi MacBook Pro e Mac mini.