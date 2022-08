Neato Pet Brush, la spazzola contro i peli degli animali3

L’ultimo accessorio per gli aspirapolvere robot di Neato rende la pulizia dei peli degli animali domestici un ricordo del passato: si chiama Pet Brush ed è una spazzola progettata appositamente per rimuovere i peli degli amici a quattro zampe da pavimenti, tappeti e persino nell’aria.

Così anche quelli che si annidano in profondità hanno vita breve, perché è progettata appositamente per eliminare peli – ma anche lo sporco tradizionale di casa – da tutti i tipi di pavimentazione e tessuti.

Il punto forte di questa spazzola – che la fa distinguere dalle altre – è dato dal fatto che presenta un corpo rigido fatto apposta per impedire ai peli di arricciarsi e di impigliarsi nelle setole: l’orientamento dritto di queste ultime fa sì che una maggiore quantità di peli finisca nel cestino e una minore quantità rimanga impigliata nella spazzola.

Questo nuovo assistente alle pulizie è stato progettato e testato specificamente per l’uso nei robot aspirapolvere intelligenti Neato della Serie D (ed è perciò compatibile con i modelli Neato D10, D9, D8, D7, D6, D5, D4 e D3), celebre in special modo per il sistema di mappatura basato su LaserSmart LiDAR usato – tra gli altri – anche da Apple su iPhone e iPad.

Altra particolarità di questi modelli è data dalla forma “a D” che permette di avvicinarsi molto alle pareti, percorrendole in linea retta. Per chi ha un animale domestico è particolarmente indicato anche il modello D450 Premium Pet Edition, specializzato appunto nella pulizia degli appartamenti e delle case dove vivono gli animali.

Neato ha la sede in California, dove è presente il laboratorio che sviluppa le soluzioni software e l’hardware di tutti i modelli di aspirapolvere, mentre la parte che sviluppa l’App per smartphone e l’integrazione con tutti i robot è interamente sviluppata in Italia, da un team di cinque giovani e promettenti ragazzi milanesi. Per saperne di più potete dare un’occhiata a questo nostro articolo.