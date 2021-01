Microsoft Edge beta ora è ottimizzato per Mac M1

Nelle scorse settimane, mentre Firefox ha guadagnato con la versione 84 il supporto per Mac M1, così come Google Chrome era stato tra i primissimi a supportare i nuovi Mac Apple Silicon, Microsoft era rimasta leggermente indietro, con una versione ottimizzata solo per gli Insiders. Adesso, invece, Microsoft ha rilasciato una versione beta di Edge con supporto nativo per Apple Silicon.

Quanti preferiscono l’ecosistema Microsoft a quello Google, potranno adesso fare riferimento alla navigazione Edge, con prestazioni migliorate su Mac M1. A differenza delle versioni Canary e Dev arrivate, rispettivamente, a dicembre e all’inizio di gennaio, questa versione beta è certamente meno approssimative e più completa.

Ovviamente, si applicano le solite avvertenze, con la beta che non rispecchia ancora le prestazioni e l’esperienza della versione finale. E’ possibile che anche questa versione presenti dei bug, ma dovrebbe essere comunque praticabile per l’uso quotidiano.

Ovviamente, è verosimile che dopo la beta arriverà a breve una versione stabile, anche se al momento per avere un app completa e definitiva per la navigazione web si dovrà fare affidamento su Safari, Chrome o Firefox. Vi daremo pronta comunicazione non appena Microsoft Edge per M1 sarà rilasciato nella sua versione finale.

Sono già tante le app che Apple ha pubblicizzato come ottimizzate per Mac M1 e già disponibili nel Mac App Store, come Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, OmniFocus, BBEdit, Instapaper e Twitter. Apple ha pubblicizzato il fatto che le app ottimizzate per il chip ‌M1‌ offrono “velocità e capacità rivoluzionarie”.

Ricordiamo che Apple ha rilasciato i suoi primi Mac con il chip ‌M1‌, tra cui un nuovo MacBook Pro da 13 pollici, MacBook Air e Mac mini. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo.