Firefox 84 è ottimizzato per i Mac M1 e promette velocità da urlo

Verso la metà di novembre Mozilla ha rilasciato Firefox 83, ma a distanza di meno di un mese lo sviluppatore è già pronto con un nuovo aggiornamento, con il rilascio di Firefox 84.0 con supporto nativo per i primi Mac con processore Apple Silicon M1.

Mozilla dichiara che questa versione del suo browser porta «Notevoli miglioramenti delle prestazioni» rispetto alla precedente versione che, seppur non ottimizzata per i Mac M1, offriva già a sua volta prestazioni migliorate. Più precisamente nelle note di rilascio Firefox 84 sui Mac M1 indica una velocità di avvio di 2,5 volte superiore, mentre le web app offrono una risposta il doppio più veloce, con misurazioni effettuate tramite il test di benchmark SpeedoMeter 2.0.

Per gli utenti che già dispongono di Mac mini (qui la recensione di macitynet), MacBook Pro 13” o di MacBook Air con processore M1, occorre aggiornare il software e poi uscire completamente dall’app e riavviarla. In questo modo è possibile iniziare a sfruttare tutti i miglioramenti dell’ultima versione del browser. Infine con Firefox 84 sui Mac M1 non migliorano solamente le prestazioni ma anche l’autonomia delle macchine portatili, anche se lo sviluppatore non offre precisazioni in merito.

Tra le altre novità del nuovo browser Firefox 84, le note di rilascio indicano il supporto di WebRender con macOS Big Sur e anche sui computer Windows con processori grafici Intel di sesta generazione in esecuzione con Windows 7 e Windows 8. Mozilla anticipa che rilascerà un motore di rendering accelerato per gli ambienti Linux e altri miglioramenti sempre per il sistema operativo del pinguino.

