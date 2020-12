Microsoft Edge è disponibile con supporto nativo per i Mac M1

Nelle scorse ore è stato rilasciato Firefox 84 con supporto per Mac M1, mentre Google Chrome è stato tra i primissimi a supportare i nuovi Mac Apple Silicon fin dal mese di novembre: ora Microsoft ha aggiornato il suo browser Edge con supporto nativo per il chip Apple Silicon, promettendo così prestazioni ottimizzate per i Mac con chip M1.

L’aggiornamento è stato annunciato tramite l’account Twitter ufficiale degli sviluppatori Edge, che ha invitato gli utenti a scaricare la nuova versione da Microsoft Edge Canary Channel, una sottosezione del sito Web di Microsoft Edge Insiders.

Microsoft non ha specificato che tipo di miglioramenti delle prestazioni gli utenti potranno aspettarsi dalla versione ottimizzata per M1 del suo browser, ma se è qualcosa di simile a quanto avvenuto da parte di Firefox, gli utenti fedeli a Edge potrebbero avere qualcosa da festeggiare.

All’inizio di questa settimana, Apple ha condiviso un elenco di app popolari ottimizzate per Mac M1 già disponibili nel Mac App Store, come Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, OmniFocus, BBEdit, Instapaper e Twitter. Apple ha pubblicizzato il fatto che le app ottimizzate per il chip ‌M1‌ offrono “velocità e capacità rivoluzionarie”.

Ricordiamo che il mese scorso Apple ha rilasciato i suoi primi Mac con il chip ‌M1‌, tra cui un nuovo MacBook Pro da 13 pollici, MacBook Air e Mac mini. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo.