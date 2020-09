Microsoft Office senza abbonamento arriva su Mac e Windows nel 2021

C’è una buona notizia per chi non ama i software via cloud in abbonamento: Microsoft anticipa che rilascerà una nuova versione di Microsoft Office in acquisto con licenza perpetua per Mac e Windows nel 2021. In realtà non si tratta di un annuncio in grande stile perché la multinazionale di Windows dedica a questa importante novità una singola frase all’interno di un post che comunica la nuova versione di Exchange Server.

Da diversi anni a questa parte Microsoft si è concentrata nell’offrire i software del pacchetto Office e relativi aggiornamenti e nuove funzioni quasi esclusivamente tramite il piano in abbonamento Microsoft 365, in precedenza commercializzato come Office 365. Una strategia che ha portato molti a ritenere che la società non avrebbe più realizzato versioni in acquisto con licenza perpetua dello storico pacchetto di produttività.

Per le stesse ragioni molti ritenevano che Microsoft Office 2019 per Mac e Windows sarebbe stata l’ultima distribuzione non in abbonamento. Ora però l’anticipazione che arriva direttamente da Redmond dissipa dubbi e perplessità degli utenti che continuano a preferire i software proposti in acquisto con pagamento singolo e licenza perpetua.

«Microsoft Office vedrà anche una nuova versione perpetua sia per Windows che per Mac, nella seconda metà del 2021». Purtroppo il post non offre ulteriori precisazioni e dettagli, informazioni che senza dubbio Microsoft svelerà nei prossimi mesi in vista del rilascio.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft Office e di Microsoft sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Invece per tutte le notizie che riguardano Mac e Windows si parte dai rispettivi collegamenti.

Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.