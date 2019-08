Microsoft spinge sempre più utenti ad abbonarsi a Office 365

Il Microsoft Home Use Program (HUP) permette ai dipendenti delle aziende idonee di acquistare a prezzo scontato gli abbonamenti Office 365 Home oppure Office 365 Personal, da usare sui propri dispositivi personali.

Microsoft non offre più licenze perpetue Office 2019 nell’Home Use Program (HUP). Nelle scorse ore la multinazionale di Redmond ha aggiornato la FAQ confermando che “Office Professional Plus 2019, Office Home e Business 2019 non sono più disponibili come parte dell’offerta Home use Program”.

I dipendenti che lavorano presso aziende che soddisfano i requisiti di idoneità dell’Home Use Program possono ora possono acquistare le versioni in abbonamento di Office con uno sconto del 30%. Negli Stati Uniti i prezzi sono di 48,49 dollari l’anno per Office 365 Personal o 69,99 dollari l’anno per Office 365 Home.

Chi è in possesso di una licenza perpetua acquistata mediante questo programma, potrà continuare a sfruttarla. Acquistando un abbonamento secondo i nuovi criteri dell’HUP, continuerà a ricevere sconti per futuri abbonamenti Office 365 anche quando lascia l’azienda. L’abbonamento rimane attivo e lo sconto continuerà a essere applicato finché non si annulla o disattiva la fatturazione ricorrente nell’abbonamento.

Lo stop della disponibilità delle licenze perpetue Office 365 all’interno del Microsoft Home Use Program (HUP) è segnalato da Computerworld. Al momento Microsoft continuerà a offrire licenze perpetue di Office 2019 per gli utenti che preferiscono acquistare versioni senza abbonamenti dei software ma, già da tempo, è ad ogni modo chiaro che l’obiettivo dello sviluppatore è spingere sempre più gli utenti a sottoscrivere gli abbonamenti Office 365.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che spiega le differenze tra le varie versioni di Office 365 e le offerte disponibili.