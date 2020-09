Il cavo USB-C Lightning di iPhone 12 forse sarà più bello e resistente

Quest’anno la dotazione dei nuovi smartphone Apple potrebbe subire un netto ridimensionamento, ma forse dentro la scatola troveremo un nuovo cavo USB-C Lightning che dalle nuove fotografie pubblicate in rete appare migliore, più bello e soprattutto più resistente. Non è la prima volta che appare un cavo come questo: un presunto cavo per iPhone 12 USB-C Lightning che sembra in tutto e per tutto identico a quello apparso in queste ore era già stato segnalato nel mese di luglio.

Invece dello storico cavo da USB a Lightning con rivestimento in gomma, che non supporta la ricarica veloce e che col tempo e l’usura tende a danneggiarsi esponendo i filamenti interni, sembra avremo a disposizione un cavo iPhone 12 da USB-C a Lightning di qualità superiore, più spesso, con rivestimento esterno in nylon intrecciato, meno soggetto all’usura e in grado di supportare la ricarica veloce.

Colori e stile dei connettori sono in linea con quelli già impiegati da Apple. Sia nelle foto di luglio che in quelle ora in circolazione, pubblicate dal leaker che si firma Mr·white, i dettagli corrispondono, incluso il connettore Lightning con otto contatti in argento con finiture che prevedono anche la rodiatura e il bagno di rutenio, trattamenti che migliorano la protezione contro usura e corrosione.

In definitiva sembra che chi si appresta ad acquistare un nuovo iPhone 12 avrà a disposizione un cavo migliore, più resistente, anche più bello da vedere e piacevole al tatto, e, se affiancato a un alimentatore adeguato, potrà sfruttare la ricarica rapida per portare il terminale da zero al 50% della batteria in circa 30 minuti.

Fin qui le buone notizie perché secondo diverse fonti Apple ridurrà per la prima volta la dotazione inclusa di serie dei nuovi smartphone, eliminando dalla confezione lo storico alimentatore e forse anche gli auricolari EarPods con filo.

Così in un colpo solo Cupertino potrebbe ridurre i costi e le dimensioni della confezione, si adeguerebbe alla normativa dell’Unione europea sulla universalità degli alimentatori USB-C, ma che l’utente dovrà comprare a parte se non ne possiede uno, incentivando ad acquistare un paio di auricolari wireless. Tutto questo naturalmente se tutte le anticipazioni emerse finora su iPhone 12 verranno confermate: le trovate in questo approfondimento di macitynet.

