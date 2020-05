Microsoft risponde ad Apple con Surface Go 2 e Surface Book 3

Sarà una coincidenza, eppure dopo appena due giorni dalla presentazione Apple dell’aggiornamento del MacBook Pro da 13 pollici, Microsoft ha svelato il nuovo Surface Go 2 e il Surface Book 3. Ecco, foto, caratteristiche e prezzi.

Surface Book 3 è il laptop ibrido due in uno di Microsoft, che può essere utilizzato come tablet o laptop, ovviamente con funzionalità complete. Gli acquirenti potranno scegliere tra un modello entry-level da 13 pollici, o un modello da 15 pollici aggiornato, ciascuno dei quali con diverse configurazioni. Microsoft afferma che Surface Book 3 offre il 50% di prestazioni in più nel modello da 15 pollici, rispetto a Surface Book 2.

Alla base, il modello da 13 pollici vanta un display PixelSense multi-touch a 10 punti con una risoluzione di 3.000 per 2.000 pixel, con una densità di pixel di 267 ppi. Viene fornito con un processore Intel Core i5 Quad-core di decima generazione: gli utenti possono anche optare per un processore Intel Core i7, ma con un costo extra.

Il modello i5 presenta la scheda grafica Intel Iris Plus, mentre i modelli Core i7 montano una NVIDIA GeForce 1650. La memoria RAM parte da 8 GB, espandibile fino a 32 GB durante il processo di acquisto. Le configurazioni di archiviazione includono unità a stato solido PCIe da 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Surface Book 3 da 15 pollici

Il modello di Surface Book 3 da 15 pollici ha un display PixelSense multi-touch a 10 punti con una rivoluzione di 3.240 per 2.160 pixel, con 260 ppi. Questo modello presenta un processore Intel Core i7 Quad-core di decima generazione e gli acquirenti potranno scegliere tra una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1660 o la NVIDIA Quadro RTX 3000. La memoria RAM può essere di 16 o 32 GB e le configurazioni di archiviazione includono unità a stato solido PCIe da 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB.

Entrambi i modelli includono due porte USB-A 3.1, una porta USB-C, un jack per cuffie da 3,5 mm, due porte Surface Connect, un lettore di schede SDXC di dimensioni standard e sono compatibili con Surface Dial.

Ancora, entrambi i modelli includono anche una fotocamera per l’autenticazione del volto con supporto Windows Hello, una fotocamera frontale da 5 megapixel con video HD 1080p e una fotocamera posteriore da 8 megapixel in grado di video HD 1080p. Surface Book 3 sarà disponibile, nella versione da 13” e da 15”, già dal 5 giugno prossimo, a partire da 1.849 euro.

Surface Go 2

La linea Surface Go, la concorrente a basso costo degli iPad entry-level di Apple, si arricchisce del nuovo modello Surface Go 2. E’ dotato di un display PixelSense Gorilla Glass 3 da 10,5 pollici con multi-touch a 10 punti e una risoluzione di 1.920 pixel per 1.280 pixel, che arriva a una densità di pixel di 220 ppi.

Il processore è un Intel Pentium Gold, nella configurazione base, ma può essere aggiornato a un processore Intel Core m3 di ottava generazione a un costo extra. Gli acquirenti possono scegliere tra 4 o 8 GB di memoria RAM, e tra 64 GB o 128 GB di memoria ROM.

È inclusa anche una fotocamera per l’autenticazione del volto con Windows Hello, una fotocamera frontale da 5 megapixel con video HD 1080p e una fotocamera posteriore da 8 megapixel in grado di girare video HD 1080p.

Surface Go 2 propone, quanto a connettività, una porta USB-C, una porta Surface Connect, una porta Cover di tipo Surface, un lettore di schede MicroSDXC e un jack per cuffie da 3,5 mm. Surface Go 2 sarà disponibile dal 12 maggio prossimo a partire da 469 euro.

