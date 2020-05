Apple e Lamborghini sfoggiano Huracán EVO RWD Spyder in realtà aumentata

La collaborazione tra Apple e Lamborghini permette di ammirare la nuova Huracán EVO RWD Spyder in realtà aumentata, anche in dimensione reale, fuori e dentro l’abitacolo in ogni dettaglio. Il nuovo modello di supercar sarà svelato giovedì 7 maggio alle ore 13: a partire da questo momento tutti gli utenti di iPhone e iPad potranno visitare il sito web Lamborghini, puntare il proprio dispositivo iOS e procedere con l’esplorazione della nuova bomba da 10 cilindri rigorosamente a trazione posteriore.

La collaborazione tra Apple e Lamborghini è annunciata direttamente dal leggendario costruttore di auto sportive di Sant’Agata Bolognese, anche se da tempo parte del gruppo Audi. Grazie alla realtà aumentata chiunque in tutto il mondo potrà seguire la presentazione online e iniziare ad ammirare immediatamente la nuova supercar.

«In un momento di sfide per il business, abbiamo deciso ancora una volta di innovare nell’esplorazione di nuovi modi di comunicazione. In un processo di accelerazione del virtuale sul reale in seguito a questa fase di emergenza mondiale, Lamborghini è pioniera nell’aprire nuove possibilità. Da domani la Lamborghini entrerà nelle case di tutti e questo grazie alla tecnologia di realtà aumentata di Apple, disponibile per milioni di dispositivi in tutto il mondo».

Il comunicato ufficiale della collaborazione tra Apple e Lamborghini contiene anche una dichiarazione di Phil Schiller, senior vice President worldwide marketing di Apple, da sempre grande appassionato di auto sportive «Apple è particolarmente legata agli italiani e agli amici di Lamborghini. Il loro impegno costante per un ritorno al lavoro in sicurezza in questa fase così critica è di grande ispirazione per tutti noi».

Ancora «Apple e Lamborghini sono accomunate da una profonda passione per design e innovazione. Siamo entusiasti di poter partecipare al lancio della nuova Lamborghini mettendo a disposizione la tecnologia di realtà aumentata di Apple e di consentire così ai fan della Casa del Toro di tutto il mondo di vivere questa esperienza in completa sicurezza stando a casa».

L’esplorazione totale in realtà aumentata di Apple su iPhone e iPad non si limiterà ala nuova Huracán EVO RWD Spyder: Lamborghini anticipa che presto questa funzionalità sarà estesa a tutte le auto del costruttore. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di realtà aumentata sono disponibili da questa pagina.