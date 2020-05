Asphalt compie 15 anni, tanti regali per Asphalt 9 Legends e Asphalt 8 Airborne

Il franchise Asphalt celebra 15 anni di vita e di successi, uno dei nomi più noti quando si parla di corse automobilistiche arcade, regalando ricompense esclusive per Asphalt 9:Legends e Asphalt 8:Airborne, due dei titoli più amati dai giocatori.

I piloti potranno sbloccare contenuti speciali per entrambi i giochi, e riscoprire l’originale Asphalt Urban GT, su AsphaltLegends.com. Ancora, il giocatore riceverà regali in-game e auto originali. Dal 5 al 25 maggio, i giocatori di Asphalt 9: Legends su mobile e PC potranno reclamare la Dodge Challenger 392 Emit Scat Pack limited edition con le decalcomanie per il quindicesimo anniversario. Dall’8 maggio, partecipando allo speciale Evento Anniversary, i giocatori potranno competere per vincere la Lamborghini Veneno con le grafiche esclusive.

I giocatori di Asphalt 9: Legends su Nintendo Switch, avviando il gioco tra l’11 e il 31 maggio, riceveranno in regalo la Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack limited edition con le decalcomanie per celebrare i primi 15 anni di Asphalt, e potranno partecipare all’evento Anniversary, dal 14 al 20 maggio, per la possibilità di vincere la Nissan GTR Nismo.

Dal 13 al 27 maggio, i giocatori di Asphalt 8: Airborne otterranno gratuitamente la KTM X-Bow GT4 Car e dal 22 maggio potranno partecipare allo speciale evento Anniversary Carnival per vincere la Lamborghini SIAN con le decalcomanie per il quindicesimo anniversario.

Inoltre, per rendere omaggio al franchise, Gameloft ha reso giocabile tramite emulazione la versione originale Java di Asphalt Urban GT su AsphaltLegends.com, dal 5 maggio al 5 giugno. Si tratta di un titolo che farà la gioia di tutti i nostalgici, un vero e proprio classico dei racing game. E’ stato il primo gioco mobile a disporre di un multiplayer in tempo reale tramite Bluetooth ed è stato anche il primo titolo per cellulare a ricevere un porting per una console portatile.

Vi ricordiamo che Asphalt 9: Legends si scarica da qui per iOS e qui per Mac, mentre Asphalt 8: Airborne è disponibile a questo indirizzo. Tutti i giochi sono free to play.