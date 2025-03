Microsoft, un disservizio ha lasciato per ore utenti senza mail e accesso ad altre app

Pubblicità

Nella serata del 1° marzo decine di migliaia di utenti non sono riusciti ad accedere ad account Microsoft e di conseguenza a mail e servizi vari.

Lo riferisce CNBC spiegando che Microsoft ha prima pubblicato un messaggio su X (Twitter) e su Microsoft 365 Status, il portale che consente di verificare l’integrità dei servizi; il messaggio spiegava che l’azienda stava indagando per capire l’origine dell’inconveniente.

Problemi sono stati riscontrati con servizi quali Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Microsoft Teams, Microsoft 365 e Microsoft Azure; le segnalazioni si sono man mano affievolite con il passare delle ore.

Microsoft ha successivamente pubblicato un messaggio su X, spiegando: “Abbiamo identificato la potenziale causa dell’impatto e ripristinato il codice sospetto per attenuarne le conseguenze. Stiamo monitorando la telemetria per confermare il recovery…”.

We've identified a potential cause of impact and have reverted the suspected code to alleviate impact. We’re monitoring telemetry to confirm recovery. Refer to MO1020913 for more detailed information. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 1, 2025

In un successivo messaggio su X, Microsoft ha scritto: “La nostra telemetria indica che la maggior parte dei servizi interessati sta riprendendo a funzionare in seguito ai cambiamenti. Continueremo a monitorare fino alla risoluzione dell’impatto per tutti i servizi”. Nella pagina di stato di Microsoft Office, per alcune ore era presente il messaggio: “Abbiamo la conferma che il ripristino degli aggiornamenti che hanno avuto impatto sui servizi, hanno permesso di far ritornare i servizi in condizioni di salute. Abbiamo avviato un periodo di prolungato monitoraggio per garantire che i servizi rimangano stabili, e risolvere eventuali conseguenze eccezionali sugli altri servizi Microsoft 365”.