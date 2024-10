MacX DVD Ripper Pro gratis per i nostri primi mille lettori

Pubblicità

Se vi serve un programma completo per masterizzare i DVD, non fatevi sfuggire questa occasione: per celebrare il traguardo di 80 milioni di utenti, Digiarty Software ha appena lanciato una promozione tramite cui mette a disposizione 1.000 copie gratuite della versione più recente di MacX DVD Ripper Pro ai lettori di Macitynet che ne faranno richiesta.

Oggi come oggi la necessità di convertire i film su DVD in video MP4 è diventata sempre più comune. Che si tratti di vecchie amate pellicole, serie TV o DVD per bambini, molti di noi desiderano preservare gli originali creando una copia da usare senza pensieri. In questo contesto, MacX DVD Ripper Pro si distingue per essere un’ottima soluzione perché permnette di digitalizzare i DVD senza perdita di qualità.

Supporta oltre 350 formati tra cui MP4, 1080P, HEVC/H.265, H.264, MOV e FLV ed è in grado di esportare i film in DVD su dispositivi come iPhone, iPad, Android, lettori multimediali per auto, TV, computer e via dicendo. Indipendentemente dal fatto che si tratti di vecchi film o nuove uscite, MacX DVD Ripper Pro consente di convertire ogni tipo di contenuto senza problemi.

Una delle caratteristiche distintive risiede nella possibilità di effettuare un backup 1:1 dei contenuti DVD esportandoli in un’immagine ISO o in una cartella DVD, senza alcuna perdita di qualità.

Convertire un DVD in MP4 è semplice: basta caricare il DVD nell’app, selezionare il formato desiderato e avviare la conversione. In pochi passaggi, i film saranno pronti in 5 minuti – grazie alla tecnologia di accelerazione hardware di livello 3 – per essere visualizzati ovunque.

La promozione

Come dicevamo per festeggiare il raggiundimento di 80 milioni di utenti, l’azienda ha deciso di regalare 1.000 copie della versione più recente di MacX DVD Ripper Pro (v6.8.2). Ogni copia include un codice licenza dal valore di 59,95 $.

Inoltre, per coloro che decidono di passare dalla versione giveaway alla versione completa, è disponibile un’offerta imperdibile: un 78% di sconto insieme a tre software bonus, del valore totale di 179,80 $.

Per ottenere la versione gratuita di MacX DVD Ripper Pro, visitate questo link;

per scoprire l’offerta di upgrade, andate qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.