Microsoft Windows 11 SE e Surface Laptop SE sfidano Chromebook

Negli anni Microsoft ha provato più volte a sfidare il crescente successo dei Chromebook nella scuola ma finora con scarso successo: ora ci riprova con la versione alleggerita del suo ultimo sistema operativo denominato Windows 11 SE e con il computer portatile Surface Laptop SE super economico presentati in contemporanea nelle scorse ore, confermando così le anticipazioni emerse a fine ottobre.

Windows 11 SE è una versione alleggerita ed essenziale del sistema operativo Microsoft, ottimizzato per funzionare con hardware e specifiche tecniche di base. I software vengono eseguiti a pieno schermo e con funzioni multitasking ridotte: le app possono essere agganciate solo nel lato destro o sinistro del display. Non c’è accesso a Microsoft Store per installare le app, compito riservato al reparto IT delle scuole, in ogni caso è possibile eseguire qualsiasi software compatibile Win32 e app Universal.

Per ridurre i costi Surface Laptop SE non è dotato di schermo touch: è un portatile che offre un display tradizionale da 11,6” LCD TFT da 1.366 x 768 pixel al di sopra del quale troviamo una videocamera da 720p Anche se le specifiche sono limitate chi lo ha provato in USA conferma la buona qualità video e anche audio durante le videochiamate, indispensabili per la didattica a distanza.

Niente processori ARM proprietari o di Qualcomm: per sfidare i Chromebook la macchina funziona con processori Intel Celeron a due core, nelle varianti N4020 o N4120, dotazione di memoria RAM da 4GB o 8GB, infine la scelta tra schede eMMC da 64GB o 128GB per l’archiviazione.

Il portatile è interamente costruito in plastica ma con tastiera e trackpad di buona qualità e un peso di 1,1kg, il tutto proposto in USA a solamente 249 dollari, circa 214 € al cambio odierno. Si tratta di una delle primissime macchine funzionante con Windows 11 SE a cui seguiranno le proposte di altri costruttori tra cui Dell, HP, Acer, Asus e altri costruttori di PC Windows.

È troppo presto per prevedere se la nuova accoppiata Windows 11 SE e Surface Laptop SE riuscirà a scalfire la diffusione dei Chromebook tra studenti e insegnanti, ma occorre rilevare che il rapporto tra prezzo, specifiche e funzioni offerte sembra un mix meglio riuscito rispetto ai tentativi precedenti della multinazionale di Windows. Forse potrebbe impensierire anche iPad economico di base che in USA parte da 299 dollari ma senza l’indispensabile tastiera che occorre acquistare a parte.

