Microsoft lavora a Windows 11 SE e Surface economico

Microsoft vuole competere ancora più direttamente con i Chromebook: secondo alcune indiscrezioni il gigante di Redmond si sta preparando a lanciare un nuovo Surface Laptop economico, rivolto alle scuole, insieme a una nuova edizione di Windows 11 denominata Windows 11 SE.

Windows Central riporta che il prossimo Surface Laptop potrebbe anche essere chiamato Surface Laptop SE e probabilmente includerà un display da 11,6 pollici (con risoluzione di 1.366 x 768 pixel), con processore Intel N4120 Celeron e fino a 8GB di memoria RAM. Questo laptop economico è progettato per gli studenti e per essere il più economico possibile, con una singola porta USB-A e USB-C.

Sebbene Microsoft abbia già utilizzato il nome SE per le versioni di Windows (ricordiamo Windows 98 SE), Windows 11 SE non sarà una seconda edizione di Windows 11. Invece, dovrebbe essere più simile alle versioni S di Windows 10, che sono progettate affinché i dispositivi a basso costo possano competere con i Chromebook.

Se questa edizione di Windows 11 è davvero destinata al mercato dell’istruzione, potrebbe essere necessario prendere in prestito alcune delle funzionalità di facilità d’uso di Chrome OS. Sebbene Microsoft abbia cercato di competere con i Chromebook negli anni, a Windows manca ancora un modo semplice per gli insegnanti di utilizzare i laptop nelle aule.

Non è chiaro quando Microsoft prevede di lanciare questo nuovo Surface Laptop economico, né Windows 11 SE. Windows Central non offre alcun indizio su quando aspettarsi un potenziale annuncio o addirittura lancio. Microsoft ha precedentemente lanciato Surface Go con modalità S rivolto al mercato dell’istruzione a partire da 399 dollari, senza la necessaria tastiera aggiuntiva da 99 dollari. Sembra che questo Surface Laptop SE potrebbe essere lanciato a un prezzo inferiore a 400 dollari per competere con Dell, Lenovo e HP che spediscono tutti dispositivi simili a Chromebook.

