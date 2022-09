iOS 16, Wallet gestisce le chiavi da Safari e degli hotel

Con iOS 16 entrano in gioco interessanti novità sia per l’app Wallet che per il servizio Apple Pay abbinato: lo spiega Apple attraverso la pagina che ne elenca le funzioni, aggiornata proprio nelle scorse ore tramite l’aggiunta di alcuni box informativi che dettagliano i cambiamenti introdotti da questa nuova versione del sistema operativo.

La prima novità riguarda la possibilità di aggiungere in sicurezza nuove chiavi su iPhone e Apple Watch direttamente da un sito web navigando con Safari, senza dover scaricare l’app del produttore della chiave dall’App Store.

Inoltre iOS 16 permette di salvare la chiave dell’hotel in Wallet e di tenerla in memoria per tutte le volte che si soggiorna in un albergo della stessa catena, evitando così di doverne aggiungere un’altra per ogni nuova prenotazione. In questo modo si userà sempre la stessa chiave digitale della stanza per fare il check-in e sbloccare la propria camera da iPhone e Apple Watch anche in futuro, in qualsiasi hotel della stessa catena.

Per finire, (al momento) solo per gli Stati Uniti, viene segnalato che Apple Pay Later arriverà con un futuro aggiornamento di iOS 16: anche se non viene specificata una finestra temporale, se l’indicazione viene rispettata ciò vuol dire che entro il prossimo autunno i clienti idonei negli USA potranno dilazionare il pagamento di un bene dividendolo in quattro rate uguali, senza interessi e commissioni, nell’arco di sei settimane. La funzione – dicono – sarà integrata nell’app Wallet e sarà disponibile per gli acquisti online e nelle app su iPhone e iPad.

Ricordiamo che l’app Wallet su iOS 16 offre anche ricevute dettagliate e informazioni sul tracciamento degli ordini per le transazioni effettuate tramite Apple Pay.

iOS 16 è disponibile dal 12 settembre ed è compatibile con questi iPhone: se volete saperne di più, qui trovate una panoramica dettagliata di tutte le novità. Se invece andate di fretta ecco cinque funzioni da provare subito.