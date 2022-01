Maschine FFP2 su Amazon, ecco quelle che arrivano domani

Le mascherine FFP2 son obbligatorie e sopratutto proteggono da virus. Lo dicono tutti gli studi alcuni dei quali anche molti recenti che dicono che la capacità di bloccarne la circolazione è elevatissima. Macitynet ha creato una guida all’acquisto delle mascherine FFP2; vi rinviamo a quell’articolo per sapere tutto di questo aspetto e anche della norma che regola l’uso delle mascherine FFP2. In sintesi qui diciamo solo che le FFP2 devono essere utilizzate

in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

La mascherina FFP2 è obbligatoria per chi è contatto di un caso confermato positivo al Covid-19 e avendo ricevute la terza dose, non è soggetto alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza. In questa situazione per dieci giorni deve attuare la protezione delle vie respiratorie con mascherine FFP2.

Queste disposizioni sommate alla convinzione sempre più diffusa che le mascherine FFp2 proteggono dal virus, hanno determinato una caccia alle mascherine. Al momento è molto difficile trovarle specialmente in quei canali che, come Amazon, avevano prezzi eccellenti e spedizione rapida. Difficile ma non impossibile…

Qui di seguito vi presentiamo una lista di mascherine spedite con Amazon Prime e che quindi arrivano nella maggior parte dei casi già domani. Nella nostra lista abbiamo deciso di elencare solo quelle con i voti più alti e solo quelle che sono vendute a meno di un euro per singola mascherina. Si tratta di un costo che reputiamo adeguato per prodotti spediti gratuitamente e con tutte le garanzie Amazon, considerando che il promesso prezzo calmierato di 75 centesimi per ora resta in gran parte d’Italia un miraggio.

