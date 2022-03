Le materie STEM si imparano con un gioco di ruolo al Museo della scienza e della tecnica

Uno spazio dove sperimentare le materie STEM attraverso un gioco di ruolo dal vivo sarà aperto al pubblico sabato 12 marzo al Museo nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. Presentato in anteprima oggi alla stampa, il laboratorio per un approccio ludico alle STEM offre ai ragazzi – in particolare a chi ha tra i 10 e i 14 anni – l’opportunità di vivere un gioco di ruolo dal vivo.

Il laboratorio è un ambiente di ricerca immerso, in cui mettersi nei panni dell’equipaggio di astronauti in missione sul Pianeta Rosso per garantire la sopravvivenza della Base.

I ragazzi saranno invitati a partecipare ad una missione sul Pianeta Rosso: divisi in 5 gruppi, come veri e propri team di ricerca, dovranno svolgere attività sperimentali per gestire in modo concreto situazioni ed eventi che si susseguono sulla base marziana, dedicata a Giovanni Schiaparelli, portando in salvo l’equipaggio.

Una trama narrativa, ambientata sulla Base, regge e motiva le esplorazioni di elementi scientifico-tecnologici, come ad esempio coltivare vegetali per assicurare l’approvvigionamento del cibo, provvedere alla manutenzione e alla produzione di energia, mantenere in buona salute fisica e mentale i propri compagni, gestire i supporti vitali della struttura, esplorare con i rover la superficie esterna del Pianeta. Nello specifico lo STEM*Lab Marte sperimenta il gioco di ruolo dal vivo come dinamica inclusiva nei contesti educativi rivolti alle materie scientifiche, in particolare in quelli di povertà educativa , e introduce nuove pratiche con l’obiettivo di influenzare positivamente la crescita di tutte le ragazze e i ragazzi che saranno futuri cittadini.

Il laboratorio è parte del progetto nazionale STEM*Lab – Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare – selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile e coordinato dal consorzio Kairòs. L’iniziativa coinvolge scuole, soggetti del terzo settore, amministrazioni locali e fondazioni, con l’obiettivo di creare un contesto scolastico aperto che utilizzi metodologie innovative per l’educazione alle STEM (Science Technology Engineering Mathematics) come leva di crescita e superamento dello svantaggio socioculturale ed economico dei minori.

Base Marte realizzato al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano è uno degli StemLab del Progetto e ha tra gli obiettivi quello di valorizzare il ruolo della comunità educante con la costruzione di una partnership ampia e competente tra soggetti di diversa natura che riconoscono la responsabilità dell’educazione e si impegnano a garantire il benessere e la crescita di bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

“Base Marte chiede alle ragazze e ai ragazzi di prendere decisioni complesse, impattanti. Ciascuno si rende conto contemporaneamente di avere bisogno del giudizio di tutti i membri del gruppo e che il gruppo ha bisogno anche del suo giudizio. Il contesto di gioco stimola un protagonismo intelligente, rispettoso e solidale, un protagonismo di testa e di cuore. Il che è quello di cui abbiamo bisogno”, afferma Paola Dubini, Vicepresidente del Museo.

Le attività nella nuova base marziana del Museo sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. Il programma completo di giorni e orari di STEM*Lab Base Marte insieme a un approfondimento su Giovanni Schiaparelli e l’area spazio del Museo è disponibile sul sito ufficiale.

