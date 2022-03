Arc One, la barca elettrica con batteria tre volte quella di Tesla

E’ in fase di sviluppo una barca elettrica che usa una batteria il triplo più grande di quella che oggi troviamo in una Tesla Model Y. L’ha presentata la startup denominata Arc attraverso una serie di nuove e immagini e un video che mettono in mostra la versione pre-produzione di Arc One, una nave lunga circa sette metri e mezzo che ha già raccolto 30 milioni di dollari da un gruppo di importanti investitori tra cui figurano Will Smith, il rapper Sean “Diddy” Combs e il cestista statunitense Kevin Durant che gioca come ala nei Brooklyn Nets.

L’azienda ha già collaudato un primo prototipo e il fatto che abbia rivelato questo modello di pre-produzione è un segnale del fatto che ci si sta avvicinando alla fase di consegna ai clienti che, salvo intoppi, sono in programma per questa estate. Da quando è stata presentata Arc One, le specifiche sono leggermente cambiate: la velocità massima rimane invariata a 65 chilometri orari e l’autonomia garantita è di circa quattro ore di navigazione prima di dover ricaricare la batteria, che secondo la società sono più che sufficienti per una giornata in acqua.

Ma invece di una batteria a 200 kWh che alimenta un motore elettrico da 475 cavalli, ce ne sarà una da 220 kWh che ne alimenterà uno da oltre 500 cavalli e che, come dicevamo in apertura, ha pressappoco gli ingombri di tre batterie Tesla. Tuttavia a differenza delle auto – ha spiegato l’amministratore delegato Mitch Lee – una batteria pesante non è uno svantaggio per una barca elettrica: infatti «più pesa, maggiore sarà la sua stabilità. Soprattutto negli sport acquatici, una barca più pesante consente di lasciare una scia per qualcuno dietro che potrebbe fare wakeboard (una via di mezzo tra sci nautico e snowboard).

Si dice che l’Arc One sarà una crociera di lusso in edizione limitata che sarà venduta al prezzo di 300.000 dollari. L’azienda mira a seguire le orme di Tesla, cioè vendendo una barca dal prezzo elevato e dal volume ridotto ed utilizzare poi i ricavi per finanziare poi la produzione di un modello a basso costo tra cui moto d’acqua, traghetti e navi commerciali.