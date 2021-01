Milrem Robotics Type-X è un veicolo robotico e autonomo da combattimento

Il veicolo robotico da combattimento (RCV) di classe media Type-X dell’estone Milrem Robotics, sviluppatore di sistemi robotici e autonomi, ha superato i test iniziali sulla mobilità.

Lo sviluppatore riferisce che modello Type-X diventerà un ausilio intelligente per molti carri armati e veicoli da combattimento della fanteria e sarà in grado di svolgere le attività più rischiose e di occupare le posizioni più pericolose, con meno rischi di mortalità.

“Type-X fornirà una potenza di fuoco e un utilizzo tattico pari o superiore a un’unità dotata di veicoli da combattimento della fanteria. Permette di sfondare le posizioni difensive del nemico con un rischio minimo per le proprie truppe; inoltre, sostituire un RCV perduto è una pura nuance logistica”, riferisce Kuldar Väärsi, CEO di Milrem Robotics.

Il modello Type-X può essere armato con un cannone aggiornabile fino a 50 mm. Nella configurazione con cannone fino a 30 mm, questo RCV è trasportabile tramite airdrop: rispettivamente un Type-X con gli aerei C-130J e KC-390, due Type-X con l’aereo A400M e cinque Type-X con l’aereo C-17.

“Questo veicolo sarà dotato di funzionalità intelligenti come follow me, navigazione waypoint e rilevamento di ostacoli, con l’intelligenza artificiale come parte integrante degli algoritmi”, ha proseguito Väärsi. “I nostri sviluppatori software, inoltre, hanno adottato un approccio totalmente nuovo e rivoluzionario che consente di controllare le operazioni in remoto a velocità superiori”.

Con 12 tonnellate di peso e una gestione efficiente della potenza, questo veicolo offre capacità superiori sul terreno. L’altezza di 2,2 m e il motore posteriore contribuiscono alla firma visiva e termica ridotta.

Secondo l’azienda produttrice, Type-X è da tre a quattro volte più leggero e costa assai meno di un IFV convenzionale. È stato progettato sulla base della manutenzione predittiva intelligente combinata con un sistema HUMS (Health and Usage Monitoring System) e con un principio Unità sostituibile di linea, per garantire un costo ridotto dell’intero ciclo di vita e un’impronta logistica contenuta. La trasmissione utilizza un sistema di alimentazione ibrido e cingoli in gomma per ridurre significativamente i costi del ciclo di vita.

Per creare il modello Type-X, Milrem Robotics ha utilizzato il know-how ottenuto dallo sviluppo del suo veicolo da terra senza equipaggio THeMIS, studiato per il supporto delle truppe di fanteria, acquistato da dieci paesi, di cui sette membri della NATO: Francia, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi ed Estonia.

Milrem Robotics è uno sviluppatore di sistemi robotici e autonomi; ha due uffici in Estonia, uno in Svezia e in Finlandia e, a breve, nei Paesi Bassi. La società guida un consorzio finanziato con 30,6 milioni di euro dal Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (EDIDP) della Commissione europea per lo sviluppo di un sistema europeo standardizzato da terra senza equipaggio.