Mini Countryman diventa elettrica e molto più grande

La MINI Countryman è tra i veicoli più versatili ed eleganti della gamma, che si inserisce nella strategia di elettrificazione del marchio MINI e del gruppo BMW. Con le sue cinque porte e interni flessibili, rappresenta una nuova frontiera per il marchio, per le sue mire di espansione nel campo della mobilità a zero emissioni. Il nuovo modello propone trazione integrale opzionale, ed è in grado di offrire prestazioni di guida anche sui terreni più impervi.

La prima generazione della Countryman, ricorda direttamente il sito BWM, introdotta nel 2010, aveva conquistato un gran numero di appassionati grazie alle sue dimensioni generose e alla sua versatilità. Con la sua capacità di carico espandibile fino a 1.170 litri, si tratta certamente di un veicolo in grado di soddisfare svariate esigenze di spazio. La seconda generazione, lanciata nel 2017, ha visto l’introduzione del primo modello ibrido plug-in MINI, la Cooper SE Countryman ALL4.

Adesso, la nuova generazione della Countryman si proietta al futuro, completamente elettrica e priva di emissioni inquinanti. La MINI Countryman E offre una potenza di 140 kW/191 CV, mentre la MINI Countryman SE ALL4 è il primo veicolo completamente elettrico a trazione integrale del marchio. Grazie alla capacità della batteria di 64,7 kWh, l’autonomia della nuova Countryman sarà di circa 450 chilometri, così da poter percorrere sia tratti urbani, che extraurbani.

La nuova Countryman è stata progettata per garantire maggiore comfort per i passeggeri, con un aumento della lunghezza di 13 centimetri e dell’altezza di quasi 6 centimetri. Non solo, spiega BWM: la produzione della Countryman si caratterizza per la massima attenzione all’impatto ambientale. I materiali utilizzati per la produzione del veicolo sono stati scelti con cura, con un occhio di riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2.

Non solo l’auto è più green, ma la strategia sostenibile di BMW Group per la generazione e il consumo di energia nel sito di Lipsia prevede l’utilizzo di turbine eoliche e un impianto di stoccaggio per le batterie ad alta tensione, garantendo la massima efficienza energetica e un impatto ambientale ridotto al minimo.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.