A Francoforte la nuova Mini Cooper SE elettrica a zero emissioni e l’ibrida con autonomia maggiorata

Al Salone Internazionale dell’auto di Francoforte, la casa automobilistica inglese Mini mostrerà l’anteprima della nuova Mini Cooper SE (consumo di carburante combinato: 0,0 l/100 km; consumo di energia elettrica combinato: 16,8-14,8 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km), l’inizio di una nuova era nella mobilità puramente elettrica del produttore.

Sarà mostrata anche la Mini Cooper SE Countryman ALL4 (consumo di carburante combinato: 2,1-1,9 l/100 km; consumo di energia elettrica combinato: 13,9-13,5 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate: 47–43 g / km). L’ultima versione del modello ibrido plug-in impiega la più recente tecnologia della batteria a celle, che le consente di raggiungere un’autonomia elettrica fino a 57 chilometri (35 miglia).

Otre alla premiere della nuova Mini Cooper SE, la casa automobilistica britannica celebra anche il suo 60° anniversario alla fiera IAA Cars 2019, con la produzione che dal 1959 ha raggiunto il traguardo dei 10 milioni. Inoltre, Francoforte ospiterà anche lo speciale modello realizzato per l’anniversario dallo stabilimento Mini di Oxford, una Mini Hatchback a 3 porte della 60 Years Edition, con design esclusivo e dotazioni di alto livello.

Una Mini tutta elettrica

La nuova Mini Cooper SE è una vettura compatta premium con un sistema di guida puramente elettrico, in grado di offrire “un’esperienza di guida urbana sostenibile”. Si basa sul modello Mmini a 3 porte con propulsione convenzionale, il cui design è stato arricchito con alcuni particolari specifici per il modello. Il motore elettrico da 135 kW/184 CV che aziona le ruote anteriori in tipico stile Mini a detta del produttore dota l’auto “di un’accelerazione impressionante”, con risposta istantanea del motore alla minima pressione dell’acceleratore. La nuova Mini Cooper SE scatta da 0 a 60 km/h (37 mph) in soli 3,9 secondi e richiede solo 7,3 secondi per andare da 0 a 100 km/h (62 mph) da ferma.

L’energia necessaria per spingere l’auto proviene da una batteria agli ioni di litio di ultima generazione che permette un’autonomia tra 235 e 270 chilometri. La taratura specifica delle sospensioni e un baricentro estremamente basso (risultante dal posizionamento della batteria ad alta tensione nel pianale del veicolo) conferiscono alla Mini Cooper SE agilità di guida e dinamismo in curva. La posizione della batteria ha l’ulteriore vantaggio di garantire esattamente la stessa quantità di spazio disponibile per occupanti e bagagli come in una Mini a tre porte con motore a combustione.

Il primo modello completamente elettrico del marchio sarà realizzato nel Regno Unito presso lo stabilimento di Oxford, con la produzione che inizierà a novembre 2019. La tecnologia di guida è stata progettata nei centri del BMW Group per la mobilità elettrica a Dingolfing e Landshut.

La dotazione di serie per la nuova Mini Cooper SE include fari a LED, quadro strumenti digitale, freno di stazionamento elettrico, climatizzatore automatico a due zone, un sistema di riscaldamento con tecnologia a pompa di calore, riscaldamento e condizionamento a vettura ferma, oltre alla Connected Navigation.

Il nuovo modello sarà inoltre offerto con vari sistemi di assistenza alla guida e quattro pacchetti di equipaggiamenti al momento del lancio, adattabile alle esigenze individuali.

Aumenta del 30% l’autonomia della nuova mini Cooper SE Countryman ALL4

La Mini Cooper SE Countryman ALL4 è indicata come modello con un ruolo pionieristico nell’attuale gamma di prodotti del marchio britannicom, in grado di fornire “un primo assaggio di automobilismo a zero emissioni locali”. Questo ibrido plug-in compatto già di successo è destinato a diventare ancora più interessante – grazie alla più recente tecnologia della batteria a celle del Gruppo BMW, che determina un aumento sostanziale sia nell’efficienza che nell’autonomia elettrica.

Le dimensioni della batteria sono invariate, ma la batteria ad alta tensione di ultima generazione montata nella nuova Mmini Cooper SE Countryman ALL4 ha aumentato la capacità energetica lorda da 7,7 a 10,0 kWh, estendendo l’autonomia elettrica di circa il 30% fino a un massimo di 55 – 57 chilometri. Posizionata sotto il sedile posteriore per risparmiare spazio, la batteria agli ioni di litio può essere ricaricata completamente in circa cinque ore da una presa domestica standard o in circa 3 ore 15 minuti quando è collegata a una colonnina di ricarica.

Il sistema ibrido a bordo della mini Cooper SE Countryman ALL4 comprende un motore a benzina a tre cilindri e un motore elettrico, che generano una potenza combinata di 165 kW/224 CV. Un sistema di trazione integrale specifico per l’ibrido gestisce la potenza tra le ruote anteriori e posteriori secondo la situazione.

La mini Cooper SE Countryman ALL4 va da 0 a 100 km/h (62 mph) in 6,8 secondi. L’efficienza del plug-in ibrido beneficia dei più recenti progressi nella tecnologia della batteria a celle. A detta del produttore il consumo medio di carburante e le emissioni di CO2 della nuova mini Cooper SE Countryman ALL4 sono entrambi diminuiti di circa il 20%, rispettivamente a 2,1-1,9 litri per 100 chilometri e 47-43 grammi per chilometro.

