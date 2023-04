Happymodel Bassline HD 2S, il drone racing minuscolo a 217 euro in offerta lampo

Amanti dei droni racing ecco la gemma che fa per voi. Il Bassline di Happymodel è un piccolo elicottero da 2″ progettato per volare all’esterno, in luoghi come il giardino di casa, il parco, o anche in zone indoor. Al momento si acquista in offerta lampo direttamente a questo indirizzo a circa 217 euro.

Il cuore del velivolo formato dalla scheda Happymodel X12. Contiene un FC con processore F411, ESC da 12A, un ricevitore ELRS con antenna SMD in ceramica e un trasmettitore video analogico OpenVTX con una potenza fino a 400mW. L’FC ha output UART, quindi è possibile collegare un ricevitore RC esterno. Il trasmettitore video è completato da una telecamera Caddx Ant nano. I motori EX1103 11000Kv in combinazione con le eliche Gemfan 2023 da 2″ si occupano della propulsione.

È consigliata una batteria 2S con capacità di 350-650mAh, con il supporto presente che risulta adatto per batterie con larghezza di 17 mm e altezza di 13 mm. Tutto è tenuto insieme da una struttura in carbonio. Grazie alle molle laterali, il drone risulta essere davvero resistente e può resistere certamente a più di una caduta, che non mancheranno considerando il genere di drone.

Il Bassline senza batteria pesa appena 40 grammi, il che lo rende un drone super scapante, reattivo e agile.

Tra ls sue principali caratteristiche, una distanza diagonale dei motori di 90mm, mentre le dimensioni del drone sono pari ad appena 115x115x40mm. Ricordiamo, che il drone è venduto in versione BNF, Bind And Fly, ossia “collega e vola”. Questo vuol dire che il drone arriva a casa già completamente assemblato, ma senza controller.

Potete acquistarlo in offerta lampo direttamente a questo indirizzo al prezzo di 217 euro in offerta lampo.