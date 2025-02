Al MIR 2025 un padiglione dedicato alle tecnologie multimediali per il lavoro

Pubblicità

L’evento da non perdere per addetti ai lavori e appassionati di audio, video, luci e broadcast è la prossima edizione del MIR 2025 che si svolgerà a Rimini dal 23 al 25 marzo: l’organizzatore Italian Exhibition Group IEG annuncia che tra le novità di quest’anno debutterà il Corporate Communication Pavilion.

Si tratta di un padiglione interamente dedicato alle tecnologie multimediali per l’ufficio, ma anche per lavoro ibrido e smart working. Situato nel Padiglione A4, i l Corporate Communication Pavilion è uno spazio espositivo che i visitatori potranno esplorare per testare e valutare in prima persona le ultime tecnologie che stanno cambiando gli ambienti di lavoro.

Saranno presenti display e ledwall per sale riunioni, sistemi BYOM (Bring Your Own Meeting) e piattaforme per videoconferenze. Tutte le tecnologie proposte saranno pienamente operative, consentendo test e dimostrazioni in tempo reale.

Il Corporate Communication Pavilion ospiterà espositori d’eccellenza, tra cui spiccano i marchi più celebri di settore tra i quali per esempio Barco, Cisco, Essedi, Lenovo, LG Electronics Italia, Philips e Samsung.

Lo stesso padiglione ospiterà anche confronti e approfondimenti, incluse due tavole rotonde sulle principali tendenze del mercato. La prima, intitolata “Digital Signage e Visual Communication: strategie e soluzioni dai giganti del settore”, fornirà un approfondimento sulle evoluzioni della comunicazione visiva, evidenziando le soluzioni più innovative presentate dai principali marchi del comparto.

La seconda tavola rotonda intitolata “Lavoro connesso: collaborazione, edifici intelligenti e AI per il futuro degli uffici”, affronterà il tema della trasformazione degli ambienti lavorativi nell’era digitale. Il programma è completato da interventi dedicati nei quali le società espositrici presenteranno le proprie soluzioni, con appuntamenti in calendario per lunedì 24 e martedì 25 marzo.

Workshop con punti formativi

Nell’Arena del Padiglione A4 si svolgeranno due workshop in collaborazione con SOIEL, specializzata nella divulgazione tecnologica e professionale e Infoprogetto, piattaforma di formazione per la progettazione. Entrambi gli eventi garantiranno crediti formativi per periti, geometri e architetti, offrendo un’opportunità di aggiornamento professionale.

Il primo workshop, organizzato in collaborazione con SOIEL, è dedicato a “Entertainment Technologies e Architettura: L’Innovazione che trasforma gli spazi”, esplorando come le tecnologie multimediali stiano ridefinendo il design e la funzionalità degli ambienti, dalla progettazione architettonica agli spazi dedicati all’intrattenimento. Il secondo incontro, curato da Infoprogetto, avrà come tema “Smart Office Design: innovazione e benessere per il futuro del lavoro”: offrirà uno sguardo su come la progettazione avanzata, integrata con tecnologie intelligenti, possa trasformare l’ambiente lavorativo in uno spazio che favorisce la produttività e il benessere. Attraverso case study e interventi di esperti progettisti, verranno illustrate le soluzioni più innovative che stanno ridefinendo il concetto di ufficio moderno.

Per ulteriori informazioni su MIR 2025 e sulle novità in programma è possibile partire da questa pagina.