Salute sotto controllo coi misuratori in offerta a partire da 1 €

Per tenere sotto controllo la salute potrebbero farvi comodo alcuni strumenti come quelli che potete trovare in sconto in questo momento. Nel caso specifico parliamo di saturimetro, termometro a infrarossi e misuratore di pressione, tre “classiconi” da tenere sempre pronti in casa e da sfoderare al momento opportuno.

Ad esempio col saturimetro in poche decine di secondi potete conoscere la quantità di ossigeno presente nel sangue (SpO₂) espressa in punti percentuale e in maniera affatto invasiva in quanto, come una molletta, è in grado di acquisire il dato semplicemente agganciandola alla punta del dito di una mano. E insieme a questo, vi dice anche i battiti al minuto.

Col termometro a infrarossi invece tenete d’occhio la temperatura corporea con estrema facilità: gli basta un secondo, e senza alcun contatto (basta dirigerla verso la fronte restando a pochi centimetri di distanza) per mostrare sullo schermo la temperatura rilevata, e con un margine di errore di appena ± 0,2°C. Lo schermo è per altro retroilluminato, perciò i valori li leggete anche al buio (ottimo se state misurando la febbre a un bambino che dorme e non volete svegliarlo) e grazie alla diversa colorazione della retroilluminazione avete anche una indicazione parziale dello stato di salute a colpo d’occhio (sarà verde se la temperatura rilevata è bassa; arancione se non supera i 37,8°C; rosso se va oltre questa soglia).

Infine il misuratore di pressione in offerta è un modello con bracciolo e controller digitale: vi basta indossarlo al bicipite e in un click si riempie d’aria per poi restituire i valori di SYS e DIA (in mmHg) oltre che i battiti al minuto nel giro di poche decine di secondi. Non solo: memorizza le misurazioni ed è possibile separarle tra più utenze, in modo da mantenere uno storico dettagliato per i singoli membri della famiglia.

Se siete interessati all’acquisto di questi prodotti allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarli in sconto: il saturimetro vi costa intorno a 1 €, il misuratore di pressione lo trovate intorno ai 2-3 € mentre il kit con saturimetro, misuratore di pressione e termometro a infrarossi sta sui 10 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

