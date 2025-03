Volkswagen ID.1 arriva nel 2027 ad un prezzo inferiore a 20 mila euro

Pubblicità

Volkswagen è quasi pronta a lanciare il suo veicolo elettrico entry-level, il modello ID.1, che rappresenterà l’opzione più economica del marchio, con un prezzo di partenza inferiore a 20.000 euro. ID.1 inaugurerà una nuova era “software-defined” all’interno del gruppo: è il primo a beneficiare della collaborazione con Rivian e arriverà sul mercato ancor prima di quanto previsto.

Recentemente, il marchio ha presentato il concept ID.EVERY1 (visibile nelle foto), anticipando così il design e le caratteristiche del futuro modello entry-level. Secondo Thomas Schäfer, CEO del brand Volkswagen, l’ID.EVERY1 rappresenta “l’ultimo tassello” per completare un’offerta di modelli ampia e diversificata nel segmento di massa.

Non solo l’ID.1 sarà il veicolo elettrico più economico e accessibile di Volkswagen, ma segnerà anche il debutto del primo veicolo definito dal software dell’azienda. Kai Grunitz, responsabile della tecnologia, ha dichiarato che la versione di produzione sarà “il primo modello dell’intero Gruppo a utilizzare una nuova architettura software, particolarmente potente e innovativa”. Grunitz ha spiegato che ciò consentirà al futuro veicolo Volkswagen entry-level di essere aggiornato con nuove funzionalità per tutto il ciclo di vita, grazie agli aggiornamenti software OTA, proprio come accade con tutti gli smartphone.

Durante la conferenza sugli utili della scorsa settimana, il CFO del marchio, David Powels, ha confermato che ID.1 sarà lanciato nel 2027, anche grazie al supporto di Rivian, che ha permesso di anticipare l’arrivo del veicolo rispetto alle stime iniziali.

Per quanto concerne la produzione dell’auto avverrò in Portogallo, per via dei minori costi energetici e del lavoro. Tuttavia, il CFO Arno Antilitz ha avvertito che, nonostante l’efficienza dello stabilimento di Setúbal, ottenere margini positivi per questo modello potrebbe rivelarsi una sfida, anche in virtù del prezzo di listino così risicato.

Il veicolo, destinato al segmento entry-level, misura 3.880 mm, posizionandosi tra il precedente Volkswagen Up (3.600 mm), l’ID.2all (4.050 mm) e la Polo (4.074 mm). Basato sulla nuova piattaforma MEB a trazione anteriore, l’ID.1 dovrebbe offrire un’autonomia minima di 250 km secondo il ciclo WLTP.

