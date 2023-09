Apple Watch 9 su Amazon, preordine e pagamento anche a rate senza interessi e garanzie

Vi abbiamo detto dei preordini su Amazon per Apple Watch Ultra 2. Ora sempre su Amazon sono arrivati anche gli Apple Watch 9 che, come gli Ultra, sono in spedizione il giorno 22 settembre.

Di Apple Watch 9 vi diciamo tutto qui. Le differenze rispetto ad Apple Watch 8 sono poche e tutte concentrate nel nuovo potente processore che vi permette di fare cose interessanti.

Diciamo processore ma in realtà dovremmo parlare di sistema di processori: il SIP S9. Con il SIP S9, Apple Watch 9 è in grado di fare un balzo in avanti. In particolare grazie ad esso otteniamo

Siri on-device per accedere ai dati salute senza ricorrere ad Internet

nuovo Neural Engine 4-core, che moltiplica per due la velocità rispetto ad Apple Watch Series 8

Nuovo processore Ultrawide band per la localizzazione di oggetti più precisa

Una nuova gesture con doppio tap

Il doppio tap (disponibile dal mese prossimo con un nuovo aggiornamento software) è una nuova gesture che si attua toccando pollice ed indice. Con questa azione diventa possibile controllare Apple Watch Series 9 con una sola mano, senza toccare il display.

Comprare su Amazon equivale a comprare da Apple o un qualunque rivenditore autorizzato. Del resto Amazon è un rivenditore autorizzato Apple. Amazon offre però qualche agevolazione in più

L’iPhone viene spedito al prezzo minimo garantito : se dovesse aumentare il prezzo resterebbe bloccato, se scende pagherete il prezzo più basso

: se dovesse aumentare il prezzo resterebbe bloccato, se scende pagherete il prezzo più basso Potete comprare a rate senza interessi e senza garanzie (informazioni qui)

e senza garanzie (informazioni qui) Potete restituire l’iPhone entro un mese “senza questioni”

Come abbiamo accennato al momento Amazon offre gli Apple Watch 9 in preordine. Verranno spediti il giorno 22 settembre, lo stesso giorno in cui saranno nei negozi.