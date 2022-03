Moment svela il cage MagSafe per video da cinema con iPhone

C’è un nuovo accessorio MagSafe che farà la felicità dei videomaker: si chiama Moment Mobile Filmmaker Cage ed è per l’appunto un cage progettato appositamente per agganciarsi magneticamente con gli iPhone della serie 12 e 13. Il cage (dall’inglese, gabbia) è una struttura metallica che viene utilizzata in ambito cinematografico per aggiungere una sorta di armatura alla videocamera.

Lo si fa per svariati motivi, tra cui migliorarne la presa soprattutto quando si eseguono riprese scomode (come quelle raso terra), ma anche per proteggere la telecamera da urti e collisioni nelle scene più movimentate. Senza poi tralasciare il fatto che, essendo corredata da una serie di fori filettati, consente di aggiungere accessori come filtri ND, microfoni, faretti LED e simili che permettono di migliorare sensibilmente la qualità della ripresa.

Moment Mobile Filmmaker Cage offre gli stessi vantaggi, però con gli iPhone delle ultime due generazioni, quelli dotati del sistema MagSafe. Sfrutta infatti quest’ultimo per fissare magneticamente il telefono al telaio, risultando così una soluzione pratica e versatile per avviare le riprese in qualsiasi momento. Basta infatti aver pronto l’accessorio in uno zaino e in pochi secondi è pronto all’uso, sia per fungere soltanto da agevole maniglione che, come dicevamo, per accedere a una serie di accessori che migliorano la qualità della ripresa.

Anche qui infatti sono presenti diversi fori filettati che permettono di fissarlo a un treppiede o di agganciare luci, microfoni, obiettivi esterni e filtri, e c’è persino un sistema di gestione dei cavi che permette di raccoglierli evitando fili penzolanti. La base è anche abbastanza ampia da restare in piedi da sola, anche senza l’uso di un treppiede quando la si poggia su una superficie piana.

Questo accessorio per cineasti pesa meno di 300 grammi e può essere usato anche con iPhone delle generazioni precedentti, quindi sprovvisti di MagSafe, acquistando separatamente la custodia MagSafe di Moment. L’azienda ne produce anche di compatibili con gli ultimi modelli di telefoni Samsung e Pixel, permettendo così di sfruttare il sistema anche con i telefoni della piattaforma Android. Chi è interessato ad acquistarlo lo trova sul sito web del produttore al prezzo di 99 dollari, circa 89 euro.

Se siete disposti a rinunciare al sistema MagSafe potete spendere molto meno acquistando soluzioni alternative come questa o questa, in vendita su Amazon tra i 20 e i 25 euro, che offrono le stesse caratteristiche pur agganciando però il telefono tramite la più tradizionale morsa.