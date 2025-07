SBS sconta ricarica intelligente e audio wireless al Prime Day

Quest’anno al Prime Day di Amazon in programma fino all’11 Luglio potete approfittare di offerte esclusive anche sui prodotti SBS e riuscire così ad affrontare l’estate con maggiore praticità e autonomia tecnologica senza perdere di vista il risparmio sul portafogli.

Ad esempio tra le batterie d’emergenza trovate il NanoTube da 5.000 mAh che è perfetto per zaini e valigie. Se invece ne volete una capiente e performante, c’è quella da 20.000 mAh con Fast Charge 10W che permette di affrontare lunghi spostamenti senza correre il rischio di restare a corto di energia.

Diverse poi offrono la ricarica simultanea di più dispositivi, come questo modello da 10.000 mAh con 1 USB-C e 2 USB-A o quest’altra versione multiporta da 20.000 mAh.

Per chi desidera la comodità del wireless invece c’è il powerbank da 5.000 mAh con ricarica magnetica, mentre il Power Lite ultra slim da 20.000 mAh e 100 Watt risponde alle esigenze di ricarica anche di dispositivi più esigenti come tablet e notebook.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Spostandoci invece in casa o in ufficio, le offerte in corso permettono di risparmiare sull’acquisto di soluzioni come le Charger Station wireless, tra cui la 2 in 1 compatta o la più avanzata 3 in 1 con tecnologia Qi2, utili per ricaricare in modo ordinato e simultaneo smartphone, auricolari, smartwatch e altri dispositivi.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Tra i Wall Charger che combinano dimensioni contenute e prestazioni elevate segnaliamo invece gli sconti sui Wall Charger 25 Watt e il 20 Watt, mentre se puntate a massimizzare l’efficienza allora volgete lo sguardo sulla linea GaN dove al momento trovate in sconto modelli da 140 Watt, 100 Watt e 45 Watt.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

In sconto ci sono poi i tracker, utili per localizzare oggetti come chiavi o zaini, che sono compatibili con la rete Find My di Apple e resistenti all’acqua.

Sto caricando altre schede...

Per chi viaggia in auto invece c’è questo interessante supporto con braccio snodabile e orientabile a 360°.

Sto caricando altre schede...

Infine, non manca una selezione audio a partire dalle cuffie Neo Wave per un ascolto immersivo, mentre gli auricolari GoPods sono progettati per chi è spesso in movimento.

In questo segmento chi cerca un’esperienza evoluta può approfittare degli sconti sugli auricolari TWS Mood con Active Noise Cancelling e display multifunzione; infine chi desidera potenza e profondità sonora può orientarsi sugli Air Kab Max.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Altri prodotti SBS in offerta Prime Day

Di seguito altri ottimi prodotti del marchio scontati durante questo periodo promozionale:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Tutte le altre offerte SBS in sconto al Prime Day sono raccolte in questa pagina del negozio ufficiale su Amazon.

Altro dal Prime Day 2025

Come ogni anno la nostra redazione seguirà l’intero evento con molta attenzione, segnalandovi dapprima le migliori offerte che verranno lanciate nel corso del pre-Prime Day e poi coprendo l’intero periodo di festa.

Quest’anno Amazon ha in programma di lanciare varie promozioni tra l’8 e l’11 Luglio: per non perdervene neanche una vi consigliamo quindi di tenere d’occhio gli articoli che pubblicheremo all’interno della sezione Prime Day del nostro sito web.

È una buona idea fare anche una capatina nella pagina generale delle offerte dove potreste trovare importanti sconti che non per forza di cose faranno parte di questa campagna promozionale.

Per questa e le successive occasioni che si presenteranno vi consigliamo infine di iscrivervi ai nostri canali Telegram (ne abbiamo uno per le Offerte di Tecnologia e uno dedicato ai migliori sconti Non-Tech) dove, tramite una notifica sul cellulare, verrete tempestivamente informati delle offerte in corso, così da non perdere specialmente quelle che saranno condizionate dalla durata e dal numero di pezzi disponibili.