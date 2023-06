Monarch Legacy of Monsters, potrebbe essere la prima serie in 3D per Apple Vision Pro

Apple sta lavorando su contenuti video per Apple Vision Pro e “Monarch: Legacy of Monsters” potrebbe essere uno dei primi titoli con il visore specificatamente in mente.

Vision Pro è presentato da Apple come un rivoluzionario “spatial computer” che fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico, un dispositivo diverso da tutto quello che è stato creato finora, in grado di andare oltre i limiti dei tradizionali monitor, permettendo all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio.

Tra le peculiarità offerte da Vision Pro, la possibilità di guardare contenuti video su uno schermo gigante in 2D e anche contenuti 3D.

Apple a quanto pare sta lavorando per fare in modo che contenuti 3D siano disponibili al lancio del visore, producendo anche programmi specifici.

Sigmund Judge, caporedattore di ScreenTime, riferisce di avere saputo da persone vicine alla produzione dello show “Monsterverse” (il titolo non è ancora definitivo) per Apple Tv+ che questo sarà filmato nel formato video spaziale di Apple.

In una sessione della WWDC23 (conferenza per sviluppatori), Apple ha indicato dettagli sul formato in questione evidenziando la possibilità di offrire video stereoscopico 3D, con il Visor Pro che può elaborare contenuti di questo tipo. Il visore permette, tra l’altro, di riprodurre anche audio spaziale, offrendo ancora di più all’utente la possibilità di sentirsi immerso in un ambiente tridimensionale.

A gennaio dello scorso anno Apple ha annunciato la realizzazione di una serie ambientata nel monsterverse creato dal Godzilla del 2014 e relativi sequel. Nelle tracce della trama era indicato: “Dopo l’epica battaglia tra Godzilla e i titani che aveva raso al suolo San Francisco e la sconvolgente rivelazione che i mostri erano reali, la serie seguirà il viaggio di una famiglia per scoprire i segreti e i legami che la collegano alla misteriosa organizzazione chiamata Monarch”.

Non è per il momento dato sapere quando è previsto l’arrivo della nuova serie su Godzilla su Apple TV+ ma visto che questa ha come target anche i futuri utenti di Apple Vision Pro, se ne parlerà probabilmente a inizio 2024.

