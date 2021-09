Monitor smart Samsung a 249€ per video wireless da iPhone, iPad e Mac

Video, musica, foto direttamente da iPhone, iPad o Mac su un monitor esterno, senza fili e senza configurazione. Ecco che cosa potete avere in sconto comprando Samsung Smart Monitor M5 oggi in offerta speciale su Amazon, solo 249,90 euro.

Stiamo parlando di un display da 32 pollici che porta il nome “smart” non per niente. Non ha la TV tradizionale ma è basato intorno ad una piattaforma con app dedicate e negozio digitale di app per guardare Netflix e i principali servizi di streaming, utilizzabile per il lavoro e la didattica a distanza e molto altro ancora. È dotato di due altoparlanti stereo integrati, porte HDMI, USB 2.0, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2.

Sempre per lavoro e didattica da casa Samsung Smart Monitor è in grado di gestire le applicazioni Microsoft 365 senza dover ricorrere a un computer. Questo è possibile grazie alla comunicazione diretta con il cloud di Microsoft tramite Wi-Fi integrato, in questo modo gli utenti possono visualizzare, modificare e salvare documenti nel cloud direttamente dal monitor.

Una volta terminato il lavoro, il display funziona anche come un hub di intrattenimento completo con la possibilità di trasmettere contenuti in streaming grazie a Samsung Smart Hub. L’app store del monitor trasmette in streaming i contenuti preferiti, tra cui Netflix, HBO e YouTube, anche senza connessione a un PC o a un dispositivo mobile. I contenuti sono facilmente accessibili grazie al telecomando in dotazione che include i tasti di scelta rapida per lo streaming. Il display può anche essere controllato a voce grazie all’integrazione di Bixby 2.0.

L’aspetto di maggior interesse per chi ci legge è la perfetta compatibilità non solo Casting di Android ma anche con Apple AirPlay 2. Questo ci permetterà di inviare foto, video, musica da iPhone, iPad e anche per fungere da monitor wireless per i Mac. In pratica basterà selezionare il monitor come periferica Airplay per essere connessi come se si avesse un cavo.

Questo monitor costerebbe 329 euro, ma grazie ad una offerta speciale lo pagate solo 249,90 euro