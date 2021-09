Logitech Tap iP e Scheduler gestiscono e migliorano le riunioni

Logitech ha ampliato il suo portfolio prodotti di collaborazione video con Tap IP, un pannello di controllo per sale riunioni basato su IP, e Tap Scheduler, un pannello di programmazione delle riunioni pensato appositamente per qualsiasi spazio di riunione. Evidentemente, le modifiche al ventaglio di soluzioni proposte dall’azienda ha a che fare con il particolare periodo storico di convivenza con la pandemia.

Tap IP e Tap Scheduler sono stati creati per rendere la programmazione e la partecipazione ai video meeting estremamente facile, dato che molti lavoratori che optano per soluzioni di lavoro ibride stanno tornando in ufficio.

Le nuove soluzioni permettono di iniziare le riunioni con un solo tocco, grazie a Logitech Tap IP, per l’appunto, un controller touch per Microsoft Teams Rooms su Android, Zoom Rooms e altri che, insieme alle webcam Logitech, offre un’esperienza affidabile e sicura da una stanza all’altra. Logitech Tap IP offre la stessa funzionalità di partecipazione alle riunioni con un solo tocco di Logitech Tap, ma un costo inferiore e con una installazione più semplice grazie alla connessione alla rete basata su IP.

Tap Scheduler monta un ampio touchscreen da 10.1 pollici, che permette di leggere facilmente le informazioni sulle riunioni, e il suo sistema di illuminazione integrato segnala la disponibilità della stanza a distanza, in questo modo sarà semplice trovare e prenotare il proprio spazio per le riunioni, in ufficio.

Se posizionato appena fuori dalla sala riunioni, i partecipanti possono utilizzare Tap Scheduler per prenotare rapidamente le sale per riunioni all’occorrenza oppure farlo in anticipo. È compatibile con Teams, Zoom Rooms, Robin e Meetio, una società di gestione delle sale riunioni basata su cloud e recentemente acquisita da Logitech.

Prezzo e disponibilità

Logitech Tap IP e Tap Scheduler saranno disponibili da autunno 2021 a livello globale, con un prezzo consigliato di 799 euro. Tap IP sarà compatibile con Microsoft Teams Rooms su Android, Zoom Rooms Appliances, Zoom Rooms basato su PC e RingCentral Rooms. Tap Scheduler può essere installato come pannello Teams, display Zoom Rooms Scheduling, pannello di pianificazione Robin-powered o con Meetio. La compatibilità con altri partner sarà disponibile per entrambi i dispositivi dopo il lancio.

Negli scorsi giorni è stato presentato Logitech Logi Dock, lo speaker per riunioni vocali che integra anche un hub per porte e connettori: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.