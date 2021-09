Apple Watch 2 prototipo svela la versione cellular mai lanciata

Grazie al ritrovamento dei prototipi dei prodotti Apple da parte di appassionati e collezionisti possiamo farci un’idea più chiara circa sviluppo e piani interni di Apple, come avviene ora grazie al ritrovamento di un Apple Watch 2 prototipo già dotato di connettività cellulare e corona digitale con parte centrale di color rosso.

Ricordiamo infatti che Apple ha introdotto il suo primo smartwatch cellular nel 2017 con la generazione Apple Watch 3, proposto sia in versione solo Wi-Fi e Bluetooth sia nel modello cellular contraddistinto visivamente proprio dalla presenza della corona digitale con centro di color rosso.

Questo è senza dubbio il dettaglio più interessante del ritrovamento, ma non è l’unico, perché il prototipo di Apple Watch 2 è realizzato con cassa in acciaio inossidabile color oro, tinta che non è mai arrivata sugli scaffali dei negozi perché è stato poi commercializzato esclusivamente in argento e nero siderale. Per arrivare al primo Apple Watch in acciaio inossidabile in tinta oro bisogna arrivare fino alla generazione 4, quindi oltre due anni dopo la data del prototipo di Apple Watch 2 di cui riportiamo alcune fotografie in questo articolo.

Secondo l’utente che ha pubblicato le immagini, che si firma DongleBookPro, Apple avrebbe scartato i suoi piani per Apple Watch 2 cellular perché il prototipo in questione tende spesso a surriscaldarsi a causa del mondem impiegato. Sembra trattarsi di un dispositivo nelle prime fasi di sviluppo sul quale non è installato il sistema operativo Apple per smartwatch di quei giorni, ma un software di test con una interfaccia completamente diversa rispetto a quella che gli utenti conoscono.

Scrapped Proto 1 Series 2 This Watch has Cellular & A Red Crown (Present On Release Series 3) and The Stainless Steel Gold Color from Series 4 This watch was scrapped because the modem had nearly a ~60% failure rate and would overheat constantly. It Never made it Past Proto 2 pic.twitter.com/1jg2cYMd71 — Dongle (@DongleBookPro) September 10, 2021

La prossima generazione è ormai vicinissima: nel corso dell’evento intitolato California Streaming di martedì 14 settembre è atteso l’arrivo dei nuovi iPhone 13, Apple Watch 7 e anche di AirPods 3: tutte le novità attesa da Apple sono riassunte qui.

