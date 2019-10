Mophie lancia le cover batteria Juice Pack Access per iPhone 11, 11 Pro, e 11 Pro Max

Mophie lancia le nuove cover batteria Juice Pack Access per iPhone 11, iPhone 11 Pro, e iPhone 11 Pro Max. Si tratta del primo set di custodie di Mophie dedicate alle linea di iPhone 2019 rilasciati sul mercato lo scorso settembre.

Come le altre cover batteria Juice Pack, questo nuovo set di case Access per iPhone 11 incrementa la durata di 15 ore nell’ascolto musicale o 5 ore di riproduzione video di iPhone 11. Da notare che le cover ‌per iPhone 11‌ e 11 Pro incorporano una batteria di 2,000 mAh, mentre il case per iPhone 11 Pro Max ne ingloba una da 2,200 mAh.

Sarà possibile ricaricare gli accessori tramite wireless grazie a pad di ricarica Qi, oppure anche tramite cavo USB-C, e attivare la ricarica dello smartphone tramite semplice pressione del pulsante in basso sul retro del case.

Mophie ha affermato che il case offre un design compatto, senza per questo rinunciare ad una grande protezione per iPhone. Include pad di supporto gommati interni per proteggere l’iPhone da cadute e angoli rialzati per evitare graffi sul display quando si poggia il dispositivo su una scrivania.

Anche Apple, quasi certamente, starà lavorando al rilascio di cover batterie ufficiali per la linea iPhone 11, anche se al momento non ha lasciato trapelare alcuna informazione a riguardo. C’è da ricordare che per la passata generazione di iPhone XS, Apple non ha rilasciato custodie con batteria inclusa fino a gennaio 2019, dunque mesi dopo il lancio degli iPhone 2018, avvenuto a settembre dello scorso anno. Seguendo questa tabella di marcia, dunque, è possibile ipotizzare che anche le cover batteria per gli iPhone 11 e 11 Pro arriveranno il prossimo anno.

Ad ogni modo, Juice Pack Access è già disponibile per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max al prezzo di 99,95 dollari. Le cover sono disponibili in nero, rosa cipria e rosso, così da abbinarle al meglio al proprio smartphone. Al momento non sono ancora acquistabili su Amazon Italia, dove comunque sono presenti quelle per la scorsa generazione di iPhone. A breve, dunque, quasi certamente si potranno acquistare anche i nuovi modelli per iPhone 11.

Le smart cover con batteria Apple sono disponibili da questa pagina di Apple Store online, in tre colori, costano 149 euro per tutti gli iPhone 2018 (due colori per iPhone XR): il prezzo è di 119 euro per quella dedicata a iPhone 7.

A questo indirizzo tutte le novità di iPhone 11, mentre da qui potere leggere la prova di iPhone 11 Pro e 11 Pro Max.