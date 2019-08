Mostra del cinema di Venezia 2019, tra sala web e realtà virtuale

Sta per essere srotolato il tappeto rosso della 76° Mostra del Cinema di Venezia: la mostra del cinema che ha visto proprio in queste ore l’arrivo in laguna Pedro Almodovar, che riceverà il Leone d’Oro alla carriera, di star del cinema da tutto il mondo, della madrina italiana Alessandra Mastronardi, avrà anche quest’anno un’attenzione particolare per la tecnologia che incontra il cinema, attraverso la visione in streaming e alla realtà virtuale. Tornano anche per questa 76° edizione del prestigioso premio veneziano, la Sala Web e il VR Theater all’Isola del Lazzaretto Vecchio.

Sala Web per i film della Mostra di Venezia

Dopo il successo degli ultimi sette anni, ritorna alla 76. Mostra la Sala Web per una selezione di film delle categorie Orizzonti e Fuori Concorso, con una capienza massima per ogni visione di 1.000 posti. Le proiezioni si svolgeranno streaming, in contemporanea con le presentazioni ufficiali dei film al Lido.

Si tratta di un’opportunità speciale per il pubblico di tutto il mondo per scoprire autori e film della Mostra. Le proiezioni saranno collocate sul sito protetto di Festival Scope (www.festivalscope.com).

Sarà possibile acquistare il biglietto digitale nel mese di agosto sul sito web della Biennale www.labiennale.org e sul sito www.festivalscope.com. Si potrà accedere alla proiezione del film prescelto dopo aver effettuato una registrazione, pagato il biglietto singolo (€4) oppure un pass per 5 film (€10) che consentirà una visione non ripetibile. Ciascun titolo (in versione originale con sottotitoli in italiano e in inglese) sarà disponibile per la visione in streaming a partire dalle ore 21 (ora italiana) del giorno della presentazione ufficiale del film al Lido e fino al 19 settembre.

Il VR Theater all’Isola del Lazzaretto Vecchio

All’Isola del Lazzaretto Vecchio (il Lido) sarà presentata nell’ambito della 76° mostra del cinema Venice VR, la selezione di opere in realtà virtuale. Il VR Theater è situato davanti alla Riva di Corinto, in linea con l’Hotel Excelsior.

Dopo la prima edizione del 2017, che ha visto la prima competizione di film in realtà virtuale in un festival cinematografico internazionale, ritorna dunque il concorso denominato Venice Virtual Reality (Concorso, Biennale College Cinema VR e Best of). Oltre ai film del Concorso, ai progetti VR di Biennale College e alla sezione Best of, 12 progetti VR in cerca di finanziamento saranno presentati nell’ambito del Venice Production Bridge. La selezione ufficiale di Venice Virtual Reality sarà presentata al Lazzaretto Vecchio dal 29 agosto al 7 settembre.