Motional e Hyundai hanno presentato il robotaxi IONIQ 5

Motional, aazienda specializzata in tecnologia senza conducente, e Hyundai Motor Group hanno presentato un robotaxi basato su IONIQ 5, il robotaxi di prossima generazione di Motional.

Basato sul modello completamente elettrico Hyundai IONIQ 5, lanciato nei mesi scorsi, il robotaxi IONIQ 5 è un veicolo autonomo di livello 4 SAE che può operare in sicurezza senza conducente. Si tratta di un robotaxi a zero emissioni e rappresenta la convergenza delle due tecnologie più trasformative della mobilità: elettrificazione e guida autonoma, fusione che può rendere il trasporto più smart, più sicuro e più sostenibile.

Si tratta, di fatto, del primo veicolo commerciale di Motional che inizierà a trasportare passeggeri sul robotaxi a partire dal 2023 attraverso una partnership con Lyft.

L’insieme di sensori del veicolo è ben visibile all’esterno, permettendo di distinguerlo facilmente dai veicoli non a guida autonoma. Ha più di 30 sensori – una combinazione di telecamere, radar e lidar – che forniscono una percezione a 360 gradi, immagini ad alta risoluzione e rilevamento di oggetti a lunghissimo raggio per un funzionamento autonomo in diversi ambienti di guida. Il veicolo sarà equipaggiato con la tecnologia senza conducente di Motional, che include sistemi avanzati di deep-learning – addestrati attraverso decenni di dati del mondo reale – che consente al veicolo di guidare in sicurezza in situazioni impegnative e complesse.

Basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), la piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV) di Hhyundai Motor Group, l’interno è spazioso e confortevole; gli interni sono inoltre caratterizzati da una serie di interfacce incentrate sui passeggeri per consentire loro di interagire in modo intuitivo con il veicolo durante il percorso, come ad esempio dando indicazioni al robotaxi di fare una tappa aggiuntiva.

Motional sarà in grado di fornire assistenza remota al veicolo (RVA) nel caso in cui i robotaxi dovessero incontrare uno scenario insolito, come una ricostruzione della sede stradale o un allagamento: un operatore Motional può connettersi istantaneamente al veicolo da remoto e indirizzarlo verso un nuovo percorso.

Motional è stata fondata nel marzo 2020 come joint venture di guida autonoma tra Hyundai Motor Group e Aptiv, fornitore di tecnologie industriali specializzato in sicurezza avanzata, nell’elettrificazione e nella connettività dei veicoli.

Il team di Motional vanta decenni di esperienza nella tecnologia a guida autonoma ed esperienza senza nella gestione di servizi commerciali di robotaxi. L’azienda ha spostato centinaia di migliaia di consumatori attraverso il suo servizio di guida autonoma sulla rete Lyft a Las Vegas e collabora on due importanti società di ride-hailing: Lyft e Via.

Motional entrerà nella prossima fase della sua roadmap commerciale quando lancerà un servizio completamente senza conducente, a partire dal 2023, sulla rete Lyft. Il robotaxi IONIQ 5 sarà impiegato in diversi mercati degli Stati Uniti, promettendo di segnare un punto di svolta per la tecnologia senza conducente e ponendo le basi per rendere i robotaxi una realtà globale.

