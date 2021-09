La spesa globale per le app cresce nel secondo trimestre 2021

Il mercato globale delle app ha nuovamente superato il record di spesa per app nel secondo trimestre del 2021, con il tempo totale trascorso nelle app che, invece, è rimasto stabile, anche se di fatto è cresciuto. Ecco perché.

Secondo l’ultimo rapporto di App Annie sul mercato delle app, la spesa globale per le app ha raggiunto 34 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021, in aumento di 7 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente, 2 miliardi di dollari in più su base trimestrale.

A livello globale, TikTok è in cima alla lista delle migliori app per download. È seguito da Instagram, Facebook, WhatsApp Messenger e Zoom. Quando si trattava di quali app hanno generato il maggior numero di entrate, TikTok si è nuovamente classificato al primo posto, seguito da YouTube, Tinder, Disney+ e Tencent Video.

Anche se le restrizioni dovute alla pandemia si attenuano e i tassi di vaccinazione aumentano in molte parti del mondo, App Annie osserva che le abitudini dei consumatori sulle app rimangono abbastanza stabili. In altre parole, le persone trascorrono nelle app lo stesso tempo che trascorrevano durante l’apice della crisi sanitaria globale. Dunque, con meno tempo a disposizione, per via degli impegni fuori casa, gli utenti hanno comunque trascorso davanti alle app le stesse ore che trascorrevano in quarantena, quando certamente avevano più tempo a disposizione.

Anche alcune regioni specifiche hanno registrato una crescita maggiore nel secondo trimestre preso in riferimento, tra cui Brasile, Russia e Turchia. Il tempo trascorso all’interno delle app è aumentato del 30% dal secondo trimestre del 2019 al secondo trimestre del 2021. La Russia ha registrato una crescita del 45% del tempo trascorso all’interno delle app nello stesso periodo e la Turchia ha registrato una crescita del 40%.

Negli Stati Uniti, c’è stato solo un picco relativamente modesto quando si parla di tempo trascorso nelle app. Durante il secondo trimestre, i consumatori statunitensi hanno aumentato le ore giornaliere a poco meno di quattro ore, con un aumento del 20% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Per quanto riguarda le “app breakout” o le app che hanno registrato una crescita particolare, i titoli differivano in base al paese. Negli Stati Uniti, è stato PictureThis, seguito da Voila AI Artist, CapCut e HBO Max. Nel Regno Unito, l’app del Servizio sanitario nazionale è in cima alla lista.

Nella categoria dei giochi, Hair Challenge è stato in cima alle classifiche, ma è stato seguito da vicino da app come Bridge Race negli Stati Uniti e Count Masters nel Regno Unito.

Dal canto suo, Apple ha recentemente riferito che nel 2020 l’ecosistema dell’App Store ha facilitato 643 miliardi di dollari in pagamenti e vendite, con una crescita del 24% rispetto all’anno precedente