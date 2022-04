Motorola edge 30 è il terminale 5G più sottile al mondo

ADI Design Museum di Milano è la location perfetta per introdurre sul mercato Motorola edge 30, l’ultimo smartphone Android 12 del costruttore che punta tutto su design, fotocamera e schermo. L’esposizione di Milano racconta e celebra il design italiano dei prodotti di consumo che vanno dal Miracolo economico degli anni ’50 del ‘900 fino ai giorni nostri: fusione intelligente di forma e funzione all’eterna ricerca dell’esperienza utente superiore, ancora oggi il Santo Graal di chi progetta dispostivi elettronici e non solo.

Come approfondiamo in un articolo separato, Motorola che fa parte del gruppo Lenovo, primo marchio ICT al mondo, possiede il know how e le risorse per perseguire il piano di rilancio nella telefonia. Soprattutto sul fronte del design e delle specifiche tecniche, come dimostra benissimo questo terminale.

Anche nei pochi minuti di presa di contatto diretta nella ressa di giornalisti e media della presentazione, si apprezzano immediatamente il design super sottile (solo 6,79 mm), ma allo stesso tempo piacevole e sicuro alla presa (misura 159,39 x 74,24 mm), oltre che l’estrema leggerezza, solo 155 grammi.

La piacevole sensazione a pelle è confermata dai materiali di buona qualità e dai dettagli curati, e prosegue con l’accensione dello schermo, un ampio AMOLED da 6,5” che brilla grazie al supporto per lo spazio colori professionale e cinematografico DCI-P3 in grado di mostrare miliardi di tonalità. Non solo: la profondità colore a 10 bit, l’aggiornamento con frequenza fino a 144Hz, infine il supporto per HDR10+ completano l’ottima impressione iniziale che si estende dal tatto alla vista, per passare alla funzione.

Per raggiungere l’obiettivo di un terminale super sottile ed elegante, oltre che leggero, il team di progettisti Motorola ha individuato il giusto equilibrio tra potenza di elaborazione, connettività, e dall’altra parte l’autonomia. La velocità di esecuzione è assicurata dal processore e piattaforma Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, affiancato da 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione, oppure anche da 256GB.

Non c’è lo slot per una schedina di espansione, ma l’integrazione nativa con Google Photo con archiviazione nel cloud riduce la dipendenza dall’archiviazione interna, che comunque già a 128GB assicura un buon margine di libertà.

Oltre alla connettività cellulare completa, a partire dall’obsoleto 2G, fino ad arrivare al più recente 5G sub 6 GHz, supporta Bluetooth 5.2, oltre che tutte le tecnologie e frequenze del Wi-Fi fino al più recente Wi-Fi 6E. Per assicurare un giorno completo di autonomia e anche un pizzico oltre, a seconda dei casi d’uso, abbiamo a disposizione una batteria da 4.020 mAh, oltre che la ricarica veloce TurboPower a 33W.

Leggero, veloce e con buona autonomia, Motorola edge 30 è pronto per sfoggiare su schermo le prodezze del corposo comparto fotocamere. Quella frontale offre un sensore di ben 32 MP con apertura f/2.4. I pixel effettivi misurano 0,7 μm (micron) ma vengono raggruppati con tecnologia Quad Pixel per funzionare come un singolo pixel da 1,4 μm per catturare più luce in condizioni di scarsa illuminazione.

Sul retro spiccano gli obiettivi allineati in verticale di tre fotocamere: quella principale con sensore da 50 MP, apertura f/1.8, stabilizzazione ottica delle immagini, con pixel da 1 μm che diventano da 2 μm, sempre con la tecnologia di aggregazione Quad Pixel per catturare più luce in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la fotocamera secondaria è dotata di sensore da 50 MP, obiettivo ultra grandangolare da 114° e apertura f/2.2. Infine il sistema è completato dalla fotocamera di profondità con sensore da 2 MP e apertura f/2.4.

Il costruttore assicura fotografie sempre perfette grazie alla tecnologia Instant All-Pixel Focus: mentre i sistemi di messa a fuoco automatici tradizionali impiegano circa il 3% dei pixel effettivi, quello implementato in Motorola edge 30 ne utilizza il 100% sia negli scatti in orizzontale che in verticale, per assicurare il massimo della velocità e la riuscita dello scatto in qualsiasi condizione di luce.

La brillantezza non è limitata alle immagini, ma si estende anche ai video grazie alla registrazione in HDR10 con oltre un miliardo di colori. La registrazione video arriva alla risoluzione 4K UHD a 30 frame al secondo, mentre in slow motion da 120 fps in FHD fino a 960 fps in HD. L’esperienza utente di Motorola edge 30 è completata da un sistema di due speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Motorola edge 30, prezzo e disponibilità

Il terminale è disponibile al prezzo di 549.90€, con promozione di lancio a 399.90€ ma solo fino al 31 maggio, nelle colorazioni Meteor Grey e Aurora Green. È disponibile anche a partire da questa pagina di Amazon.