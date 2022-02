Motorola edge 30 Pro sfida i grandi in specifiche e prezzo

È già stato soprannominato un Galaxy Note dal prezzo più abbordabile, una definizione che si adatta perfettamente al nuovo Motorola edge 30 Pro viste le notevoli specifiche tecniche, le funzioni offerte e il posizionamento di listino.

Funziona con l’ultimo e più potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con connettività 5G, mette a disposizione un super schermo OLED da 6,7 pollici da 2.400 x 1.080 pixel (Full HD+), HDR10+, con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz in grado di visualizzare oltre un miliardo di colori.

Anche il comparto fotocamere non ha nulla da invidiare ai terminali top iPhone e Android. Tripla sul retro con obiettivo principale da 50 megapixel, quello ultragrandangolare sempre da 50 MP, anche per le foto macro, infine un terzo obiettivo per rilevare la profondità da 2 MP. Nella parte frontale troviamo addirittura una fotocamera selfie con sensore da ben 60 MP. La registrazione video arriva fino alla risoluzione 8K con supporto HDR10+, il massimo oggi disponibile su smartphone.

Non è stato trascurato nemmeno il comparto audio con doppio speaker stereo e supporto per Dolby Atmos. Motorola edge 30 Pro spinge sulla produttività con la funzione Ready For che permette di collegare il terminale a TV e monitor via cavo USB-C o in wireless, presentando una interfaccia più simile all’esperienza desktop di un computer.

Motorola propone come accessorio opzionale il suo primo stilo smart con cover folio inclusa: sarà disponibile nelle prossime settimane a un prezzo non ancora comunicato. Quando lo si collega al computer si possono usare le videocamere posteriori come webcam, mentre Ready For si può usare non solo per lavoro e smart working, ma anche per videochiamate e videogiochi sul grande schermo.

Motorola edge 30 Pro: prezzo e disponibilità

In Italia e in Europa è disponibile con 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione al prezzo di 849 € nelle colorazioni Cosmos Blue e Stardust White. Nel momento in cui scriviamo è proposto in offerta lancio con lo sconto del 12% a solo 749 euro a partire da questa pagina dello store Motorola su Amazon.