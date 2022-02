Realme svelerà la ricarica più veloce al mondo a MWC 2022

In passato non sono di certo mancate notizie su come i ricercatori stessero studiando vari modi e tecniche per migliorare la durata della batteria. In questo momento, gli ioni di litio sono ancora praticamente la scelta predefinita quando si tratta di batterie per smartphone, ma hanno ancora degli svantaggi, come la perdita di carica nel tempo, la tendenza a prendere fuoco e altri “contro” ancora.

Ad oggi, però, tutti i progressi fatti in questo campo non sembrano essersi materializzati in un dispositivo commerciale. Ed allora, al momento, quello che il pubblico può aspettarsi è semplicemente una maggiore velocità di ricarica. Sembra che, in questo senso, sarà Realme a proporre a breve qualcosa di interessante: il marchio, infatti, si prepara ad accogliere la ricarica più veloce al momento. sarà svelata al prossimo MWC 2022, che dovrebbe prendere il via a fine mese.

Non si sa molto su questa tecnologia di ricarica Realme, ma le voci affermano che potrebbe supportare fino a 165 W. Si tratta di una potenza incredibile, molto più di quello che offrono altre aziende, come la tecnologia HyperCharge da 120 W di Xiaomi, che stando a quanto dichiarato dal marchio cinese, è in grado di caricare un telefono dallo 0 al 100% in solamente 15 minuti. Facile immaginare, allora, il vantaggio di una ricarica ancor più veloce, da ben 165 W.

In ogni caso maggiori dettagli, e magari un dato temporale più preciso sui tempi di ricarica, dovrebbero arrivare alla presentazione di Realme in occasione del Mobile World Congress MWC 2022, che si terrà a Barcellona a partire dal prossimo lunedì 28 febbraio.

