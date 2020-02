Neffos A5, lo smartphone di TP-Link ispirato a Monet

Uno smartphone che nel design si rifà ai capolavori del pittore impressionista Monet: è questa la caratteristica distintiva di Neffos A5, il nuovo dispositivo recentemente presentato da TP-Link che si va ad aggiungere alla gamma di telefoni già esistente (a proposito: Macitynet ne ha già recensiti un paio in passato, nello specifico i modelli C5 e il C7).

Come dicevamo, per questo nuovo smartphone l’azienda ha attinto direttamente al mondo dell’arte e in particolare alle opere di Monet: sono infatti tre le varianti disponibili, Monet Color, Emerald Green e Dark Grey, le prime due caratterizzate da eleganti scocche dalle sfumature blu rosa, viola, e verde smeraldo, tipiche delle opere dell’artista francese, pensate per chi ama distinguersi. La terza invece è più classica, pensata per chi preferisce uno stile più semplice e minimalista.

Le prestazioni del Neffos A5 sono il secondo punto di forza. Questo smartphone è Dual SIM e monta il sistema operativo Android 9 Pie (Go Edition), che promette alte prestazioni. Tra le altre caratteristiche tecniche segnaliamo la presenza di una capacità di archiviazione da 16 GB (espandibile fino a 128 GB tramite microSD) e una batteria da 3.050 mAh, al fianco di un display Full View 5.99 pollici HD+ con aspect ratio a 18:9.

Neffos A5 integra inoltre la tecnologia di sblocco con Face Unlock, che tramite l’intelligenza artificiale scansiona il volto dell’utente rilevando oltre 106 punti chiave con l’obiettivo di promettere al contempo precisione e sicurezza. Si tratta di una funzione da non sottovalutare, soprattutto in un periodo nel quale il pericolo di furto dei dati personali è all’ordine del giorno.

Per il momento non è stato annunciato altro, se non che sarà possibile acquistarlo (presumibilmente anche su Amazon) a partire dal primo marzo al prezzo di 69,99 euro.